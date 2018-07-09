Herkesin kazandığı, kaybedenin yönettiği...

Ergün Aydoğan

İktidarın baskın seçim kararına ‘hodri meydan’ çeken anamuhalefet CHP seçimlerden yüzde 2,5 kayıpla çıktı; seçimlerin kaybedeni AKP’dir, AKP daha çok oy kaybetti diyerek, başarılı olduğunu ilan etti! Bu yaman çelişkiyi CHP sözcülerinden başka anlayan yoktur! Kazandığını ilan eden CHP, olağan üstü kurultay tartışmalarıyla meşgul olurken; kaybetti denilen AKP, yeni rejimle inşasıyla ülkeyi yönetiyor(!)

Seçim sonuçlarından yöneten ders çıkardık derken, kaybeden herkes memnun…

Erdoğan MHP’nin desteği ile de olsa ‘Başkan’ seçildiği için. AKP Mecliste çoğunluğu elde edememiş olsa bile MHP ile çoğunluğa sahip olduğu...

MHP beklenmeyen oy artışı ile çıkardığı milletvekili, iktidarın kendisine mecburiyeti ile seçimlerin ‘gerçek kazananı’ olduğu…

BBP Genel Başkanı tek başına bile olsa milletvekili olduğu… Cumhur ittifakı, muhalefetin kaybeden olarak ilan etmesine rağmen; Meclis çoğunluğuna sahip. Cumhur ittifakının bundan sonra da edeceği Erdoğan ve Bahçeli tarafından kamuoyuna ilan edildi.

HDP beklediği sonucu, sürprizle karşılaşmadığı için...

CHP’nin öncülük ettiği ‘Millet ittifakı’ beklenen sonucu elde edemeyerek; Meclis çoğunluğunu sağlayamadı. Ama sorun değil! Millet ittifakının partileri sonuçtan memnun hepsi kendini başarılı ilan etti! İttifak çöktü!

CHP yüzde 2,5 oy kaybı yaşamasına rağmen AKP daha çok kaybetti diye… İP, ilk defa seçime katılmamıza rağmen ‘yalnız seçime girse barajı aşamayacağını yok sayarak’ 43 milletvekiline sahip olduğu için. SP, beklediğini bulamamış bile olsa, ittifak sonucu 2 milletvekiline sahip olarak Mecliste temsil olanağı elde ettiği için memnun.

CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce psikolojik baraj yüzde 30’u geçtiği, partide genel başkan olma iddiasını kazandığı için.

Herkes memnun… Herkes ben/biz kazandık diyor; ülkeyi Erdoğan ve AKP yönetiyor!

Kaybetti denilen; Erdoğan ve AKP ülkeyi yeni sistemle yönetme hakkını elde etti.

Erken seçim kararına itiraz etmek yerine ‘hodri meydan’ diyen, sanki seçimlerden önce bilinmiyor muş gibi seçimlerin; eşit şartlarda olmadığından, devlet imkanlarının iktidar tarafından aşırı kullanımından şikayet eden muhalefet; seçim sandıklarında yeteri kadar ‘sandık sorumlusunun’ olmadığı gerçeğiyle yüzleşmekten kaçınmaya devam ediyor.

Her seçim sonrası oyların çalındığı, hile yapıldığı iddiaları bu defa çok dile getirilmiyor. Daha önce yapılan seçim hileleri bu seçimlerde yapılmamış mıdır yapılmıştır. Yapılan hilelerin seçim sonuçlarını değiştirecek kadar olmadığı savunusuyla önceki seçimlerde olduğu kadar iddia edilmiyor. Seçim sonuçlarını değiştirecek sayıda hilenin yapılmış olması, hile yapma hakkına meşruiyet sağlar mı, tabi ki sağlamaz. Ama muhalefetin görevi ‘hodri meydan’ çekmek değil, yasaların kendisine verdiği hakkı kullanarak sandıklara sahip çıkmaktır.

Kaybetti denilen Erdoğan, YSK’ya itiraz ettirerek 13’ncü cumhurbaşkanı sıfatı yerine, ‘yeni sistemin 1’nci cumhurbaşkanı’ sıfatı ile ‘mazbata’ düzenleterek; kendi cumhuriyetini ilan etmiştir! Kendine göre cumhuriyet tarihi yazmaktadır. Son Bakanlar Kurulu, son görevini çıkardığı KHK ile tamamlamıştır.

Kendisini yeni cumhuriyetin 1’nci başkanı ilan eden Erdoğan bugün uymayacakta olsa TBMM’de yemin ederek; kendi ‘yeni’ dönemini başlatacak!

Hadi bakalım, yemin etmeden kendilerini Meclise taşıyan CHP’ye bahane bulan ‘Millet ittifakı’ yeni dönemde; Başkanın çıkardığı KHK’lere karşı Meclisten ‘yasa’ çıkarabilecekler mi? Seçim başarılarını sürdürebilecekler mi? Yoksa birlikteliğimiz buraya kadardı tamam diyerek, başkanın KHK’lerle ülkeyi yönetmesinin önünü sonuna kadar açacaklar mı?

Seçimlerde kendilerine ‘’İP’siz, sapsız’’ diyenlerin elleri öpülmeye başladığı bir dönemde bakalım…