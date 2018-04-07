Herşey Yaşlı ve Engellimizi mutlu etmek için

Açelya Aşkın / Editör

(UTEF) Uluslararası Tüm Engelliler Yaşlılar Kimsesizler Federasyonu ’na bağlı bulunan Kalp Gözü Tüm Engelli Yaşlı ve Kimsesiz Sanatçılar Derneği organizasyonunda çalışmalarını sürdüren UTEF 'Bir Saz, Bir Söz, Bir Nefes Türk Halk Müziği Korosu Şef Nazım Beyaz Yönetiminde 18-24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında Yaşlılarımızı anma ve hatırlama amacıyla bir konser verdi.

Atatürk Kültür Merkezi Perge Salonu’nda gerçekleşen konser öncesi, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan UTEF Genel Başkanı Mete Kaçar, Yaşlılarımıza bir gün değil yaşamımızın her anında sahip çıkmalıyız, bir gün kendimizin de yaşlanacağını unutmamalıyız. Federasyonumuz 10 yılında ve bizler 10 yıldır Engelli ve yaşlılarımıza sahip çıkmak için her türlü fedakârlığı gerçekleştiriyoruz gerçekleştirmeye de devam edeceğiz, bu gecede burada iki Büyüğümüzün ihtiyacı olan Tekerlekli Sandalyemizi armağan edeceğiz dedi.

Programın aynı zamanda sunuculuğunu da gerçekleştiren Kalp Gözü Tüm Engelliler Derneği Başkanı Birsen İşbil Konuşmasında amacımız Yaşlı ve Engellimizi mutlu etmektir.

Bu gece burada 2 Yaşlımızı Mutlu etmek istiyoruz, diyerek konserin sunumunu gerçekleştirdi. Konserde Koro’nun seslendirdiği ilk Türkünün ardından Duru Meriçli’ninSeslendirdiği Vardım Hint Eline, Sermin Büyükçakır’ın Şu Karşıki Dağlarda, Gülbahar Örs, Cerrah paşa, Meral Çam Aker’ Sarardım Ben Sarardım, Figen Karakaya’nın Seslendirdiği göl Başına vardım, Âdem Ölçer’in Hükümetin Önünden, Savaş Akkoyun’un Seslendirdiği Mevlam Gül diyerek şarkılarını seslendirdiler. Koro’nun seslendirdiği Türkülerin ardından. Ahmet Ünsal’ın BAYRAK Şiiri ve Kapanış Türküsünü Salonda bulunan kalabalığın ellerinde Türk Bayraklarıyla eşlik ettiği, Ertuğrul Yalçınkaya’nın Seslendirdiği Çırpınırdı Karadeniz Türküsüyle coşkulu ve duygulu anlar yaşandı. Bu Türkü ile Konserson bulurken, 2. Yaşlı bireye özel ölçülerde tekerlekli sandalyeyiarmağan eden UTEF’iki kişinin sevincine salondaki tüm Konuklarda şahit oldu. Programın sonunda Emeği geçenlere plaket ve Teşekkür belgeleri verilerek program sona erdi.