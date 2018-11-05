HEVESLENMEYİN. ZİRA, BU ASİL TÜRK MİLLETİ İHTİYÂRIYLA O PARTİYİ KAT ’İYEN İKTİDARA GETİRMEYECEK.

Bülent Ertekin

Bir önceki yazımızda

https://www.haberinioku.com/yazarlar/bulent-ertekin/heveslenmeyin-zira-bu-asil-turk-milleti-intihariyla-o-partiyi-kat-iyen-iktidara-getirmeyecek-1/23165/

demiş ve bunu Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Adnan Mendes e göndermiş olduğu mektuptaki ifadeler ile tescil ettirmiş idik.

Bugün bu milletin NİÇİN?

IHTİYÂRIYLA O PARTİYİ KAT ’İYEN İKTİDARA GETİRMEYECEK ini yazalım.

İki gündür makalelerimizin başlıklarına konu olan mevzuu Mine Kırıkkanat’ın sözleri idi. Zira militarist ve faşist söylemi ile eminim ki CHP lilerin dışında hiç bir kesim ve düşüncenin tasvip etmediği, edemiyeceği kabadayı, lumbert, tahrik ve tahrip edici, toplumun temel kavramlarının sinir uçlarına dokunan dokunmakla kalmayıp sokak ağızı ile yapılan HADDİNİ AŞAN İFADELERDİ.

Halk Tv'de Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Arenası'na konuk olan Mine Kırıkkanat, Cumhuriyet dönemi millete yapılan zulmü dalga geçer ifadelerle anlattıktan sonra açıkça parmak sallayarak ve tehdit ederek "Kim şimdi mağdur? Biz. O zaman bunun da bir hesap günü gelecek. Şimdi mağdur biziz. Biz de sizi mağdur edeceğiz elbette. Elbette bu gün gelecek." demiş akabinde hızını alamayarak

"Dinlerini yaşatmamışız, camileri kapatmışlar, efendim bazı camileri ahır yapmışız, çocukların okumasına mani olmuşuz,

..........." demişti. (Güneş)

Aslına bakarsanız Mine Kırıkkanat ve benzerlerinin sözlerinin altındaki kafa yapısına uzun yıllardır aşinayız, hatta bu aşinalıktan bıkmış İLLALLAH demiş durumdayız. Zira bu ifadeler yeni hakaret dolu sözler değil. Bilakis bu zihniyetin 90 küsür senedir ağzına PESELENK olmuş sözler. Bu nedenledir ki;

BUNLAR NE İLK NE DE SON SÖZLER OLACAK.

Zira herkes İNANCININ ve HAYAT TARZININ GEREKTİRDİĞİNİ YAPIYOR. Öyle değil mi?

Mine hanım ve onun gibilerden de ancak ve ancak bu beklenir.

Zira bu ve bu zihniyetin avaneleri İslam'a hakareti neredeyse parti politikası haline dönüştürmüş CHP nin tipik mensuplarıdırlar.

Kurulduğu günden itibaren mazisinde bu tür densizlikleri, edepsizlikleri, kendini bilmezleri barındırmıştır bu parti.

İşte o haddini aşan tahrik ve aşağılık sözler ve sahipleri.

BUYRUN...

DÜN...

"İslamiyet denince benim aklıma çorap kokusu gelir"

Falih Rıfkı Atay - milletvekili

..

beş vakit namaz muhammed islamlığı'nda katiyen yoktur."

İsmail Habib Sevük - milletvekili - Cumhuriyet Gazetesi yazarı.

"......

Türk medeni kanunu yürürlüğe girdiği gün, milletimiz ondört asırdır kendini çeviren sakat ve karışık inançlardan kurtulmuş olacaktır."

Mahmut Esat Bozkurt - Adalet Bakanı

"İslam'la mahvoluruz."

Celal Nuri İleri - milletvekili

ileri gazetesi yazarı

"Allah'ın varlığına iman etmek, o gerçekte var olduğu için değil, bizim sıkıntı içinde olduğumuz zamanlarda moralimiz yükseltmek için gereklidir."

Kılıçzade Hakkı - milletvekili

ileri gazetesi yazarı

"Allah'ı da, sultan'la birlikte tahtından indirdik, bizim mabedlerimiz fabrikalardır."

Refik Ahmet Sevengil - milletvekili

"mekkeli yobaz" *

Abdullah Cevdet - milletvekili

"Cehennemim var diye, kurum etme ey tanrım, bağrımdaki ateşle, seni bile yakarım"

Falih Rıfkı Atay - milletvekili

BUGÜN...

,'Atatürk gibi bir lider varken Peygamber gibi lider bekliyorlar.'

CHP Denizli İl Başkanı

"O ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ama benim yurdumun üstünde ebedi inlemesin artık nolur ya! Resmen ağzıma ağzıma okunuyor her sabah!!",

"...

Ya da uykumdan uyandıran ezan için camiyi asıp imamı mı keseyim?"

CHP Parti Meclisi Üyesi Sera Kadıgil’

CHP İzmir Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Birgül Ayman Güler ise,

"Örtünme Sümerlere, Asurlara kadar dayanıyor. Sümerlerde fahişeler örtünmüş, Asurlarda evli kadınlar örtünmüş. Örtünme Mezopotamya'da da var, bütün semavi dinlerde de. Arap toplumunda da Cahiliye döneminde kadın örtünmüş. Örtünmek İslamiyetle ortaya çıkmış bir şey değil" e ne demeli?

Tabiiki iş sadece söylemler ile bitmiyor. işaret parmağı ile

BEKLEYİN BAKALIM.

SIRA BİZEDE GELECEK.

İŞTE SIRA BİZE GELDİĞİ GÜN SİZİN BİZE YAPMADIĞINIZI

BİZ SİZE YAPACAĞIZ.

diyen bir zihniyetin varacağı ve yapacağı

SON NOKTA

''Bizim büyüklüğümüz oy'la ölçülemez, biz bu ülkenin sahibiyiz, Evet çıkarsa bedelini ödetiriz, evet çıkarsa hepinizi denize dökeriz"

Rabbim CHP ye bu

DİNSİZ VE İNANÇSIZ ZİHNİYETE ve SAHİPLERİNE FIRSAT VERMESİN.

Zira

İNANÇLI OLAN

İNANÇLARINI YERİNE GETİREN TÜM MÜMİN VE MÜMİNELER İÇİN REVA GÖRDÜKLERİ YER..

DENİZ!!!

Son söz

HEVESLENMEYİN. ZİRA, BU ASİL TÜRK MİLLETİ IHTİYÂRIYLA SİZİ VE PARTİNİZİ KAT ’İYEN İKTİDARA GETİRMEYECEK.



Selâm ve dua ile..