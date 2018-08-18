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Hilal Mahallesi’nde inşa edilen “Adalet Parkı”nda çalışmalar başladı

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Hilal Mahallesi’nde inşa edilen “Adalet Parkı”nda çalışmalar başladı
Çankaya Belediyesi'nin yeni parklarından olacak “Adalet Parkı”nda çalışmalar başladı.

Çankaya Belediyesi yeni parklarının çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Eylül ayıyla birlikte açılışları yapılacak yeni parkların bir kısmı tamamen biterken bir kısmında da çalışmalar devam ediyor.

Çankaya Belediyesi, 2018 yılında açılışını yapacağı parklardan Adalet Parkı’nda da çalışmalara başladı. Hilal Mahallesi’nde inşa edilen yeni park, büyüklüğü ile dikkat çekiyor.

 

19 BİN 400 METREKARE

Kısa süre önce çalışmalarına başlanan park, her kesimden vatandaşa hitap edebilecek özelliklerde yapılıyor. 400 metre uzunluğunda koşu parkurundan kondisyon alanına, kum havuzlu çocuk oyun alanından 245 metrekarelik kuru dere yatağına kadar birçok farklı özelliği içinde barındıracak olan park, 19 bin 400 metrekare toplam alana sahip olacak.

 

EKİM’DE AÇILIYOR

Hilal Mahallesi 672,677 ve 678. Sokakların keşisiminde inşa edilen Adalet Parkı, bölgeye toplam 16 bin metrekare yeşil alan kazandıracak. Kent mobilyaları ve duvar bankları ile de donatılacak olan yeni park, vatandaşlara bol ağaçlı yeşil bir dokunun içinde dinlenme ve eğlenme imkanı sunacak. Bölgenin yeni yaşam alanı olacak park, Ekim ayında açılışı yapılarak halkın hizmetine sunulacak.

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