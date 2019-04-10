Hindistan Mutfağının Nefis Tatları 16-18 Nisan’da Ankaralılarla Buluşuyor

Boğaziçi’ndeki Hindistan - India by the Bosphorus Festivali, 16-18 Nisan tarihleri arasında Ankaralıları Hindistan’ın zengin mutfak repertuarında enfes bir gastronomik seyahate çıkartıyor.

Ünlü Hinli şef Rahul Gomes Pereira ya da diğer adıyla Şef Picu’nun ev sahipliğinde Ankara HiltonSA’da düzenlenecek yemek festivali, baştan çıkartıcı aromalar ve Hindistan’dan gelen baharatların lezzeti ile dolu mükemmel bir yemek deneyimi yaşatacak.

5 bin yıllık Hint tarihinin, kültürünün ve farklı coğrafyalardaki halkların izlerini taşıyan Hindistan mutfağı, yerli geleneklerin nefes kesici lezzetlerle bir araya gelmesiyle oluşuyor. Hindistan'ın farklı köşelerinden gelen lezzetleri deneyimlemek ve tadını çıkartmak için 16-18 Nisan tarihleri arasında HiltonSA’da yerinizi şimdiden ayırtın.

Hindistan Büyükelçiliği, Hindistan’ın öncü sanat ve eğlence şirketlerinden Teamwork Arts,T.C. Dışişleri Bakanlığı ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde, iki ülke arasındaki yakın işbirliğinden güç alan Boğaziçi’ndeki Hindistan - India by the Bosphorus Festivali, Gülermak ana sponsorluğu ve Indorama Ventures, Çelebi, Polyplex TAFE Yüksel Proje ile Reliance ortak sponsorluğunda düzenleniyor.