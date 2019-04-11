Hindistan’da 900 Milyon seçmen Oy Kullanacak

Hindistan'da 900 milyon seçmeninin rey kullanacağı ve 6 hafta sürecek tercihler başladı.

Hindistan'ın çok safhalı genel tercihlerinin ilk safhası 20 eyalette 91 tercih bölgesinde milyonlarca şahsın rey kullanmasıyla bu sabah saatlerinde başladı. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin toplam popülasyonundan aşırısı anlamına gelen takribî 900 milyon seçmen dünyanın en büyük tercihinde rey kullanacak. 7 safhalı tercihler 19 Mayıs'ta sona erecek. Rey sayımı ise 23 Mayıs'ta yapılacak.

29 eyaletten ve 7 federal bölgede oy kullanacak seçmenler, bir aydan fazla bir süre boyunca Lok Sabha adı verilen temsilciler meclisine veya halk meclislerine toplam 543 üye seçecek. Salt çoğunluğa yani 273 sandalyeye sahip olacak parti veya koalisyon hükümet kurma hakkını elde edecek. Kazanan partiden veya koalisyondan gelen milletvekilleri, ülkenin başbakanı olan liderlerini seçecekler. 17'nci Lok Sabha seçimleri için Hindistan Seçim Komisyonu'na 2 bin 354 siyasi parti kaydoldu.

Ayrıca bu dönemde Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Odisha ve Sıkkım'daki eyalet meclisleri için de seçimler yapılacak.