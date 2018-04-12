Hızlı Geçiş Sistemi'nde (HGS) abone sayısının 11,27 milyonu geçti

İlhan Cantürk / İmtiyaz Sahibi

Türkiye’de 17 Eylül 2012'den itibaren otoyol ve köprü geçişlerinde kullanılan Hızlı Geçiş Sistemi'nde (HGS) abone sayısının 11,27 milyonu geçtiği belirlenirken, Interpress’in konuyla ilgili medyada yapmış olduğu incelemeye göre, Otomatik Geçiş Sistemi 'nde (OGS) abone sayısının ise 1,96 milyona yükseldiği tespit edildi.

Her türlü araç kullanabiliyor …

Otoyola girişine müsaade edilen her türlü araç sınıfının Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) etiketini kullanabildiği belirlenirken ülke genelinde 172 Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) giriş ve 190 Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) çıkış ile 184 Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) giriş ve 217 Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) çıkış gişesi bulunduğu tespit edildi. HGS'nin hizmete girdiği günden Ocak ayı sonuna kadar 1,96 milyon Otomatik Geçiş Sistemi (OGS), 11,27 milyon da Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) abone sayısına ulaşıldığı görüldü.

Serbest Geçiş Sistemi büyük kolaylık sağlıyor …

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, Mahmutbey, Muallimköy ve Seferihisar ücret toplama istasyonlarının hizmete girmesinin ardından, geçen yıl da FSM Etiler Kavşağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Mecidiye ve Çamlıca ücret toplama istasyonlarında uygulanmaya başlanan Serbest Geçiş Sistemi (SGS) ile ise ücret toplama noktalarında sürücülerin şerit tercihi yapma zorunluluğunun ortadan kalktığı belirlendi.