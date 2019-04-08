HSBC Yine Ödüllerde Birinci Sırada

HSBC Türkiye, sikayetvar.com Müşteri Deneyimi Endeksi sonuçlarına göre, 2017 yılının ardından 2018 yılında da özel bankalar arasında‘Şikâyet Yönetimi’ ve ‘Müşteri Memnuniyeti’ alanlarında en iyi müşteri deneyimini sunan banka olarak A.C.E Awards 2019 (Achievement in Customer Excellence) ‘Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri’nde Diamond Ödülün sahibi oldu.

HSBC Türkiye, sikayetvar.com tarafından hazırlanan Müşteri Deneyimi Endeksi’nde, 10 özel banka arasında 2018 yılının dört çeyrek döneminde de ‘Şikâyet Yönetimi’ ve ‘Müşteri Memnuniyeti’ alanlarında en iyi müşteri deneyimini sunan banka olarak birinci sıraya yerleşti.HSBC Türkiye bu başarısıyla, sikayetvar.com tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve Türkiye’nin ilk ve tek müşteri memnuniyetini ölçen yarışmasıA.C.E Awards 2019 (Achievement in Customer Excellence) ‘Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri’nde Diamond Ödülün sahibi oldu.

2017 yılında da‘Şikâyet Yönetimi’ ve ‘Müşteri Memnuniyeti’ alanlarında en iyi müşteri deneyimini sunan banka olarak en üst sıraya yerleşen HSBC Türkiye,üst üste iki yıl müşteri deneyimini en iyi yöneten özel banka olma başarısını gösterdi.

HSBC Türkiye Bireysel Bankacılık ve Birikim Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Yenel ödüle ilişkin değerlendirmesinde, “Şube bankacılığı, telefon bankacılığı ve dijital bankacılık gibi hizmet verdiğimiz tüm kanallarda müşteri deneyimi her zaman önceliğimiz.

2018 yılındaki başarımız, Banka olarak müşteri odaklılığın da ötesine geçerek“en iyi müşteri deneyimi” konusunda takıntılı yaklaşımımızın güzel bir göstergesi oldu. Her müşteri şikâyetini bizim için bir gelişim ve iyileştirme fırsatı olarak değerlendiriyoruz. Bu nedenle şikâyeti memnuniyete dönüştürmek için her zaman azami bir gayret içerisindeyiz.

Sikayetvar.com’da 2017’de elde ettiğimiz başarıyı sürdürerek 2018’de de en iyi müşteri deneyimi sunan banka olduk. Bundan sonra da müşterilerimizi işimizin merkezine koymaya devam ederek, müşterilerimizin hayallerini ve hedeflerini gerçekleştirmelerine destek olmayı sürdüreceğiz” dedi.

Türkiye'nin en büyük tüketici şikâyet platformu olan sikayetvar.com, şikâyet bildirimi yapan müşterilere yönelik yılda 400 binin üzerinde anket gerçekleştiriyor ve Müşteri Deneyimi Endeksi bu anketlerin sonuçlarıyla oluşturuluyor.

Şikâyet oranı, teşekkür oranı, müşteri kaybını önlemede başarı oranı ve şikâyet yönetim sürecinde müşteri memnuniyeti oranı gibi kriterlerin değerlendirildiği bir skor hesaplama metodolojisi ile oluşan endeksin sonuçları her üç ayda bir açıklanıyor.