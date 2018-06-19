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Hukuk Soru Mektebi

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Açelya Aşkın

Bir arkadaşım sayesinde Facebook'ta faydalı bilgi paylaşımı yapan bir grup gördüm ve herkesin faydalanması için köşemde yer vermek istedim.

Hukuk Soru Mektebi; Şener Olgun, tarafından 2011 yılında sosyal paylaşım platformu Facebook üzerinde kurulmuş hukuk alanında bir soru paylaşım grubudur.

Özellikle hukuk ile bir şekilde ilişkisi olan; öğrenci, çalışan, kurum sınavlarına hazırlanıp soru çözme ihtiyacı olanlar için tam anlamıyla biçilmiş bir kaftan olan grup bilgi sahibi olmak isteyen herkesin ihtiyacına yardımcı olma konusunda güncel paylaşımlarını ve faaliyetini sürdürüyor.

Grubun; hukuk soru paylaşımlarının yanı sıra, güncel ve kültürel konularla ilgili de sürekli paylaşım yapan bir içeriğe sahip olması grubu diğerlerinden bir adım öne çıkaran unsurlardan bir başkası.

Kendi alanında fark yaratan, ders harici hiçbir paylaşıma müsade edilmeyen bu faydalı grubu takip etmek ve zengin içeriğinden faydalanmak isterseniz aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz:

Facebook Grup

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