Ankara İcra Müdürlükleri Nerede? Ankara İcra Müdürlüklerine Nasıl Gidilir?

Ankara İcra Müdürlükleri Nerede?

Ankara icra müdürlükleri nerede sorusu sıklıkla araştırılmak olan bir konu olup icra müdürlüklerinin Ankara’da toplamda 33 adet farklı şubesi bulunmaktadır. Ancak bu şubeler üzerinden 2 tanesi aktif olarak kullanılmaktadır. Ana müdürlük üzerine bağlı olan tüm icra müdürlükleri semt ve ilçelere göre farklılık göstermektedir.

Ankara icra müdürlükleri nin çalışma saatleri ise normal kamu çalışma saatleri ile aynı olup sabah 09.00 itibari ile başlayan mesai akşam 17.30’a kadar devam etmektedir. Bu süreç içinde yaklaşık 1 saatlik bir öğle molası bulunan icra müdürlüklerine ulaşmak için öncelikle telefon ile aranması kullanıcıların yararına olacaktır. Adliye Sarayı yakınlarında yer alan merkezi İcra Müdürlüğü’nün yanı sıra şehirlerarası otobüs terminali (AŞTİ) yakınlarında da İcra Müdürlüğü ofisi bulunmaktadır.

Ankara İcra Müdürlüğüne Nasıl Gidilir?

Ankara İcra Müdürlüğü ne gitmek için öncelikle hangi icra müdürlüğüne gidileceğine karar verilmesi gerekmektedir. Ankara’da birçok İcra Müdürlüğü bulunmaktadır ve bu İcra Müdürlüklerine ulaşım seçenekleri de farklılık göstermektedir. Merkez İcra Müdürlüğüne gitmek için Sıhhiye’ye giden toplu taşıma araçlarının kullanılması gerekmektedir. Ankara Merkezi İcra Müdürlüğünün adresi şu şekildedir;

Ankara İcra Müdürlükleri (Yeni Ek Bina)

Adres: Söğütözü, 2179. Sk. No:3, 06510 Çankaya/Ankara

Çalışma saatleri: Açık ⋅ Kapanış saati: 17:00

Telefon: (0312) 302 63 93

Merkezi İcra Müdürlüğünün adresidir. Sıhhiye’ye birçok noktadan kalkan ve Ankara İcra Müdürlüğü adresi nin önüne kadar bırakan birçok farklı toplu taşıma aracı bulunmaktadır. Kızılay’dan gidilebileceği gibi Ulus Meydanı’ndan da merkezi müdürlüğe gitmek oldukça kolaydır. Taksi ve özel araç ile de ulaşmak mümkündür.

Ankara Batı İcra Müdürlüğüne Nasıl Gidilir?

Ankara Batı Adliyesi (Sincan Adliyesi) adresine gitmek için en yakın duraklar: 50531 - Batı Adalet Sarayı; 50520 - Tuğra Park; 50524 - Batı Adalet Sarayı; 50536 - Tuğra Park; 50525 - Elvanköy İmkb Anadolu Teknik Lisesi.

Ankara Batı Adliyesi (Sincan Adliyesi) adresine gitmek için Otobüs veya Metro hatlarını seçin. Hefinize yakın noktalardan geçen hatlar - Metro: M1-M3; Otobüs: 512, 532-5, 577.

Ankara Batı Adalet Sarayı Adres ve İletişim Numarası

Adres: Oğuzlar, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi No:52, 06796 Etimesgut/Ankara

Çalışma saatleri: Açık ⋅ Kapanış saati: 17:30

Telefon: (0312) 246 40 00

Ankara’daki Diğer Mahkemeler

Ankara’daki diğer İcra Müdürlükleri ise şu şekilde listelenebilir;