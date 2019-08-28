Ankara İcra Müdürlükleri Nerede? Ankara İcra Müdürlüklerine Nasıl Gidilir?
Ankara İcra Müdürlükleri Nerede? Ankara İcra Müdürlüklerine Nasıl Gidilir? Ankara Batı İcra Müdürlüğüne Nasıl Gidilir? Telefon ve çalışma saatleri haber detayında.
Ankara İcra Müdürlükleri Nerede? Ankara İcra Müdürlüklerine Nasıl Gidilir?
Ankara İcra Müdürlükleri Nerede?
Ankara icra müdürlükleri nerede sorusu sıklıkla araştırılmak olan bir konu olup icra müdürlüklerinin Ankara’da toplamda 33 adet farklı şubesi bulunmaktadır. Ancak bu şubeler üzerinden 2 tanesi aktif olarak kullanılmaktadır. Ana müdürlük üzerine bağlı olan tüm icra müdürlükleri semt ve ilçelere göre farklılık göstermektedir.
Ankara icra müdürlüklerinin çalışma saatleri ise normal kamu çalışma saatleri ile aynı olup sabah 09.00 itibari ile başlayan mesai akşam 17.30’a kadar devam etmektedir. Bu süreç içinde yaklaşık 1 saatlik bir öğle molası bulunan icra müdürlüklerine ulaşmak için öncelikle telefon ile aranması kullanıcıların yararına olacaktır. Adliye Sarayı yakınlarında yer alan merkezi İcra Müdürlüğü’nün yanı sıra şehirlerarası otobüs terminali (AŞTİ) yakınlarında da İcra Müdürlüğü ofisi bulunmaktadır.
Ankara İcra Müdürlüğüne Nasıl Gidilir?
Ankara İcra Müdürlüğüne gitmek için öncelikle hangi icra müdürlüğüne gidileceğine karar verilmesi gerekmektedir. Ankara’da birçok İcra Müdürlüğü bulunmaktadır ve bu İcra Müdürlüklerine ulaşım seçenekleri de farklılık göstermektedir. Merkez İcra Müdürlüğüne gitmek için Sıhhiye’ye giden toplu taşıma araçlarının kullanılması gerekmektedir. Ankara Merkezi İcra Müdürlüğünün adresi şu şekildedir;
Ankara İcra Müdürlükleri (Yeni Ek Bina)
Adres: Söğütözü, 2179. Sk. No:3, 06510 Çankaya/Ankara
Çalışma saatleri: Açık ⋅ Kapanış saati: 17:00
Telefon: (0312) 302 63 93
Ankara Batı İcra Müdürlüğüne Nasıl Gidilir?
Ankara Batı Adliyesi (Sincan Adliyesi) adresine gitmek için en yakın duraklar: 50531 - Batı Adalet Sarayı; 50520 - Tuğra Park; 50524 - Batı Adalet Sarayı; 50536 - Tuğra Park; 50525 - Elvanköy İmkb Anadolu Teknik Lisesi.
Ankara Batı Adliyesi (Sincan Adliyesi) adresine gitmek için Otobüs veya Metro hatlarını seçin. Hefinize yakın noktalardan geçen hatlar - Metro: M1-M3; Otobüs: 512, 532-5, 577.
Ankara Batı Adalet Sarayı Adres ve İletişim Numarası
Adres: Oğuzlar, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi No:52, 06796 Etimesgut/Ankara
Çalışma saatleri: Açık ⋅ Kapanış saati: 17:30
Telefon: (0312) 246 40 00
Ankara’daki Diğer Mahkemeler
Ankara’daki diğer İcra Müdürlükleri ise şu şekilde listelenebilir;
- Yenimahalle Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri: Yenimahalle’ye giden araçlar ile 20 dakikalık bir süre içinde ulaşılabilmektedir. Kızılay’dan kalkan toplu taşıma araçları bulunmaktadır.
- Söğütözü İcra Müdürlüğü ve Mahkemeleri: Çankaya’da merkezi bir konumda bulunan İcra Müdürlüğüne Kızılay’dan ulaşmak oldukça kolaydır. Taksi tercih edilebilir.
- İş ve Ticaret Mahkemeleri: Çankaya’da yer alan bir diğer İcra Müdürlüğü olan İş ve Ticaret Mahkemeleri Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunmaktadır. Toplu taşıma ve metro ile ulaşmak mümkündür. Genellikle dolmuş ve minibüsler önüne kadar bırakmaktadır. Ankara icra müdürlükleri nerede oldukları bu şekildedir.
|İmsak
|04:35
|Güneş
|06:05
|Öğle
|12:55
|İkindi
|16:37
|Akşam
|19:35
|Yatsı
|20:59
|Takımlar
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|1. Fenerbahçe
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|2. Alanyaspor
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|3. Denizlispor
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|4. Çaykur Rizespor
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|6
|5. Trabzonspor
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|4
|6. Sivasspor
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|3
|7. Malatyaspor
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|3
|8. Beşiktaş
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|3
|9. Antalyaspor
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|3
|10. Gazişehir
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|3
|11. Ankaragücü
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|2
|12. Konyaspor
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|2
|13. Kayserispor
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|1
|14. Galatasaray
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|15. Kasımpaşa
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|1
|16. Gençlerbirliği
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|0
|17. Başakşehir
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|0
|18. Göztepe
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|0
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|1. Ümraniye
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|6
|2. Hatayspor
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|6
|3. Fatih Karagümrük
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|6
|4. Adana Demirspor
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|4
|5. Keçiörengücü
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|4
|6. Adanaspor
|2
|3
|7. Akhisar Bld.Spor
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|3
|8. Osmanlıspor
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|3
|9. Bursaspor
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|3
|10. Balıkesirspor
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|3
|11. Menemen Belediyespor
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|3
|12. İstanbulspor
|2
|2
|13. Erzurum BB
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|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Altay
|2
|1
|16. Altınordu
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|17. Giresunspor
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|0
|18. Eskişehirspor
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|1. Liverpool
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|2. Man City
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|3. Arsenal
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|4. Leicester City
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|5. M. United
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|4
|7. Tottenham
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|4
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|4
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|4
|13. Chelsea
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|4
|14. West Ham
|3
|4
|15. Wolverhampton
|3
|3
|16. Aston Villa
|3
|3
|17. Norwich City
|3
|3
|18. Southampton
|3
|3
|19. Newcastle
|3
|3
|20. Watford
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|Takımlar
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|1. Sevilla
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|6
|2. Atletico Madrid
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|6
|3. Real Madrid
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|4
|4. Real Valladolid
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|4
|5. Athletic Bilbao
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|4
|6. Real Sociedad
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|4
|7. Deportivo Alaves
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|4
|8. Osasuna
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|4
|9. Barcelona
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|10. Levante
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|11. Mallorca
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|3
|12. Celta de Vigo
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
|2
|1
|15. Eibar
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|1
|16. Getafe
|2
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|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
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|19. Leganés
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|20. Real Betis
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