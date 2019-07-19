Arabuluculuk İle 500 Bin Dosya Çözüme Kavuştu!

2013 yılında Adalet Bakanlığı tarafından ülkemizde başlatılan arabuluculuk sistemi , üzerinde anlaşma sağlanamayan birçok dosyanın çözüme kavuşturulmasında etkili oldu. Toplam da 801 binden fazla dava dosyasının 521 bini üzerinde anlaşma sağlandığı açıklandı. Dava dosyaları üzerinde arabuluculuk sistemiyle anlaşmaya varılması vatandaşlara büyük kolaylık sağlamaktadır.

Adalet Bakanlığı tarafından uygulamanın başlatılmasındaki asıl etken ise yargının yoğun iş yükünden bir nebze kurtarılmasıdır. Uzun süre mahkeme sürecinden geçmeden arabuluculuk uygulaması sayesinde vatandaşların, kısa sürede davalarının çözüme kavuşturulması hedeflenmektedir. 2013 yılından beri ülkemizde uygulanan bu sistemin, geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla başarıya ulaştığı düşünülmüştür.

Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre; 2013 yılından beri arabuluculara yönlendirilen dava dosya sayısı: 801 Bin 527 olmuştur. 801 bin 527 dava dosyası arasından 521 bin 798 dava dosyası çözüme kavuşturulmuştur . Arabuluculuk uygulamasının %72 başarıyla vatandaşlara sunulduğunu belirten yetkililer, önümüzdeki dönemde bu sistemin daha da yaygınlaşacağına vurgu yapmaktadır.

Her ne kadar birçok uyuşmazlık dava dosyası arabulucular sayesinde çözüme kavuşturulmuş olsa da yaklaşık 198 bin adet dava dosyası arabuluculuk ile çözümlenememiştir. Arabuluculuk uygulaması eğer dava dosyasında taraflar arasında bir çözüm sunamazsa, dava yeniden mahkemelerde görülmektedir. Bakanlık tarafından başlatılan bu uygulama, uyuşmazlık yaşanan konuların kısa sürede çözüme kavuşturulmasını hedeflemektedir.

Arabuluculuk Davaları Kısa Sürede Çözüme Kavuşturuyor!

Adalet Bakanlığı tarafından 2013 yılından itibaren uygulatılmaya başlayan sistem sayesinde, dünyada ortalama 200 günden fazla süren dava sürelerinin, arabuluculuk uygulaması sayesinde en geç 1 veya 2 gün içinde çözüme kavuşturulduğunu belirtmiştir. Bazen bu davaların 1 saatte bile sonuçlandırıldığına dikkat çeken bakanlık, uygulama sayesinde yargının yükünün de büyük ölçüde azaldığını belirtmiştir.

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın devamında; ihtiyari anlaşmazlıkların çözümü için toplamda arabuluculuk için 71 bin 807 adet dava başvurusunun yapıldığı ifade edildi. Bu dosyalardan 62 binden fazlası çözüme kavuşturulurken yaklaşık 676 adet uyuşmazlık davası ise mahkemelere yeniden sevk edilmiştir. Açıkça arabuluculuk uygulamasının fayda sağladığı ve anlaşmazlıkları kısa sürede sonuca bağladığı görülmektedir. Uygulamanın önümüzdeki dönemlerde kapsamının daha da arttırılacağı düşünülmektedir.

Arabuluculuk Nedir?

Adalet Bakanlığı tarafından

2013 yılında; işçi ve işverenler arasında yaşanan uyuşmazlıkların ve anlaşmazlıkların kısa sürede çözüme kavuşturulması adına başlatılan arabuluculuk uygulaması, aynı zamanda mahkemelerin iş yükünü de büyük ölçüde azaltmıştır.

Bireysel iş anlaşmazlıklarına ve alacak taleplerine dair birçok farklı konuda arabuluculuk kurumlarına başvuruda bulunmak mümkünüdür. İşe iade davaları dâhil olmak üzere daha birçok farklı konuda taraflar arasında yaşanan tüm çözümsüzlükler arabuluculuk kapsamında ortadan kaldırılabilmektedir.

İşçi ve işveren anlaşmazlıklarında, arabuluculuk faaliyetlerinin kapsamını düzenleyen İş Mahkemeleri Kanunu , yürürlüğe girmesinin ardından bu tip davaların hepsi artık arabuluculara başvurulmadan önce doğrudan mahkemelerden başvuru yapılamayacak. İşçi ve işveren arasında yaşanan herhangi bir meselenin çözümü için yargı yolunu tercih edecek olan kişilerin ilk önce arabuluculuk başvurusu yapması gerekmektedir. 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren arabuluculuk uygulamasında bu şartın getirilmesi, mahkemelerin büyük ölçüde iş yükünü hafifletmiştir. Aynı zamanda kısa sürede taraflar arasında anlaşmaya varılması da uygulamanın önemli bir avantajı olarak sunulmaktadır.

Arabuluculuk uygulamanın başlatılmasıyla birlikte, taraflar arasında uzlaşmanın sağlanabilmesi için bir çeşit hakemlik kurumudur. Hukuksal teknikler kullanılarak tarafların müzakere etmelerini ve iletişimlerini güçlendirmeleri arabulucular eşliğinde gerçekleştirilmektedir. Uzman kişilerce yürütülen arabuluculuk, taraflar arasında anlaşmaya varılabilmesi için üçüncü bir taraf görevi görmektedir. Arabuluculukta temel hedef tarafların uzlaşmalarını sağlamaktır. Ancak, arabulucuların konu hakkında resmi bir karar vermesi söz konusu değildir. Çözüme kavuşturulamayan davalarda taraflar mahkemelere başvurularını gerçekleştirebilirler.

Arabulucular Kimlerdir?

Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapan arabulucular, taraflar arasında anlaşmazlıklarının çözümü için başvurmaları gereken ilk kurumdur. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından tutulan sicile kayıtlı kişiler ve meslekte en az 5 yıllık bir kıdeme sahip hukuk fakültesi mezunları arabuluculuk faaliyetlerini yürütebilirler.

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan yazılı sınavdan başarılı olan kişiler arabuluculuk görevini yapmaları ön görülmüştür. Arabuluculuk yapmak isteyen kişilerde ; hukuk fakültesi mezunu olma, temiz bir sicile sahip olma, en az beş yıllık meslek kıdemine sahip olma ve gerekli sertifikaları almış olma şartı aranmaktadır. Bu şartları sağlayan kişilerin arabulucu olarak hizmet vermesi mümkündür.

Arabuluculuk hizmetinden yararlanmak isteyen kişiler başvurularını, arabuluculuk bürolarından yapabilirler. Ülkemizde şuan için 108 adliyede bulunan arabuluculuk bürosu hizmet vermektedir. Arabuluculuk bürosu bulunmayan bölgelerde kişiler; Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürlüklerinden başvurularını gerçekleştirebilirler.