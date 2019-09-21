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Avukatlara e-Pul ve harç ödemelerinde kredi kartı kolaylığı

Avukatlar, UYAP üzerinden Elektronik Vekalet Pulu (e-Pul) almak veya harç ödemesi yapmak istediklerinde kredi kartı kullanabilecek.

Hukuk 21.09.2019, 12:44 21.09.2019, 13:43 Ramazan Durmuş
Avukatlara e-Pul ve harç ödemelerinde kredi kartı kolaylığı
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UYAP üzerinden Elektronik Vekalet Pulu (e-Pul) almak veya harç ödemesi yapmak isteyen avukatlara, kredi kartı ile ödeme kolaylığı getirildi.

Türkiye Barolar Birliğinden (TBB) yapılan açıklamaya göre, Birlik tarafından Adalet Bakanlığı ve Vakıfbank ile bir yıldır yürütülen çalışmalar sonuçlandı.

Daha önce sadece Barokart hesabından yapılabilen e-Pul alımları ve harç ödemeleri artık hem Vakıfbank hesabından hem de kredi kartı ile yapılabilecek.

Böylece avukatlara, e-Pul alımlarında ve harç ödemelerinde birden fazla ödeme seçeneği ile daha az masrafla vekalet pulu alma imkanı sunulmuş oldu.

Kredi kartı ile ödeme yöntemini seçen avukatlar, bu hizmetten yüzde 1,89 masraf ödeyerek faydalanabilecek./ A.A.

#Elektronik vekalet pulu #epul ve harç #kredi kartı kolaylığı
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