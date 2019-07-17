Barodan Ücretsiz Avukatlık Hizmeti! Adli Yardım Nasıl Talep Edilir?

Barodan Ücretsiz Avukatlık Hizmeti!

Herhangi bir nedenden dolayı adli sürece dahil olan ve maddi durumu avukat tutmaya elverişsiz kişiler için yasaların ön gördüğü biçimde ücretsiz olarak avukat tutabilmektedir. Baradon talep edilecek olan bu adli yardım, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir. Hak arama ve savunma kapsamında ücretsiz olarak tahsis edilen avukatlar, kişiyi savunmakla mükelleftirler.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu çerçevesinde adli yardım hakkında yasal düzenlemeler yapılmıştır. Adli yardım kapsamında temel hedef kişilerin hiçbir ücret ödemeden avukatlık hizmetlerinden yararlanmaları hedeflenmektedir. Adli yardım kapsamında gerçek kişilerle birlikte, kamu yararına faaliyet yürüten dernek ve vakıflarda yararlanabilmektedir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında belirtildiği üzere kişilerin adil yargılanma esaslarına göre yargılanmaları için ödeme güçlüğü yaşayacak kişilerin her türlü iddia ve savunmalarında hukuki yardım talep etmeleri ön görülmüştür. Ülkemizde ücretsiz adli yardım sadece hukuk ve icra davalarında talep edilebilmektedir. Bunun dışındaki davalarda mahkemeye başvuru yapılması gerekmektedir. Bunun yanı sıra ücretsiz avukatlık hizmeti kişilerin savunma hakkının kaybolmaması için; 18 yaşından küçüklere de ücretsiz avukat atamaktadır.

Kanunlarda belirtildiği üzere; adli yardımdan faydalanmak isteyen kişilerin bu taleplerini yazılı olarak beyan etmesi temel şarttır. Türkiye Barolar Birliği tarafından savunmanızı ücretsiz olarak gerçekleştirecek olan avukatlara piyasa koşullarına göre belirlenmiş düşük bir ücret ödenmektedir. Avukatlar bu hizmetleri genellikle gönüllülük esasına göre yapmaktadır. Ücretsiz olarak hizmet veren tüm avukatların takibi yine Türkiye Barolar Birliği tarafından yapılmaktadır.

Kimler Adli Yardımdan Faydalanabilir?

Herhangi bir sebeple yargılama ve takip giderlerini ödemekten yoksun kişilerin ücretsiz avukatlık hizmetlerinden yararlanması mümkündür. Bu kişilerin iddia ve savunmalarını gerçekleştirmek amacıyla, geçici hukuk koruma talebi ve icra takibi için, adli yardım talep etmeleri mümkündür.

Adli yardım hizmeti hemen hemen tüm hukuk davalarında geçerlidir. Ceza davalarında ise adli yardım hizmeti daha farklı işlemektedir. Hukuk mahkemelerinde ve idari yargıda dava açmadan önce ya da hakkınızda herhangi bir dava açılmışsa adli yardım talebinde bulunmanız mümkündür. Ceza davaları haricinde, özel hukuk ve idari davalarda adli yardım talep edilebilmektedir. En az 5 yıl hapis cezası almış bir kişinin adli yardım talep etmesi düşünülemez. Avukat tutamayacak durumda olanlara yine farklı bir şekilde avukat mahkemece atanmaktadır.

Adli Yardım Hizmeti Nasıl Talep Edilir?

Adli yardım talepleri; İcra ve iflas takip davalarında takibe bakacak olan icra mahkemesinden, istinaf bölge adliye ve idare mahkemelerinden ya da temyiz davalarında Yargıtay ve Danıştay dava dairelerine adli yardım talebinde bulunulabilmektedir. Anayasa Mahkemesine de kişisel başvuru yapılması halinde adli yardım talep edilebilmektedir.

Ücretsiz avukat talebi ya da hukuki adıyla adli yardım talebi, başvuru sırasında ya da davanın ilerleyen aşamalarında yapılabilmektedir. Adli yardım talepleri mahkemece reddedilen kişilerin, daha sonraki zaman diliminde ödeme güçlüğüne bağlı olarak yeni bir talepte bulunabilirler. Dava esnasında adli yardım talebinde bulunan kişilerin daha önceki masrafları adli yardım kapsamında değerlendirilmemektedir.

Adli yardım talepleri davanın görüleceği mahkemeye doğrudan yapılmalıdır. Eğer kişiler adli yardım taleplerini dava açıldıktan sonra yapacaklarsa yine davayı yürüten mahkeme bu konuda yetkili makam olarak belirtilmiştir. Mahkemelerin adli yardım talebinizi kabul etmesinin ardından; harç, avans ve avukatlık giderleri kısmen ya da tamamen ilgili kurumlarca ödenmektedir.

Ücretsiz Avukat Talebi Nereden Yapılır?

Maddi açıdan mahkeme masraflarını ve avukatlık ücretlerini ödemede güçlük çeken kişilerin ücretsiz olarak avukat tutmaları kanunlarımızda ön görülmüştür. Adli yardım kapsamında ücretsiz avukat talep edecek kişiler bu taleplerini bağlı oldukları ilde bulunan Baro Başkanlıklarına yapabilirler. Avukat sayısı yeterli olan tüm illerde bu başkanlıklar bulunmaktadır. Türkiye Barolar Birliği tarafından sizin adınıza gönüllü olan avukatların ücretleri ödenmektedir. Bu sayede maddi açıdan yetersiz durumda olan kişileri savunma ve iddia hakları ücretsiz olarak karşılanabilmektedir.

Ücretsiz avukatlık hizmetlerinin yanı sıra mahkeme masrafları ve harçlarını da ödemekte güçlük çekecek olanların mahkemeye başvurmaları halinde adli yardım talep etmeleri mümkündür. Yapılan başvuruların onaylanması halinde mahkeme harç ve giderlerinin tamamı ya da bir kısmı karşılanmaktadır. Davanın görüleceği ilgili mahkemeler vasıtasıyla bu talepler gerçekleştirilebilmektedir.

Adli Yardım Talebinin Kapsamı ve Kabulü

Adli yardım kapsamında bu haktan yararlanmak isteyen kişilerin, tamamen ya da kısmen; avukatlık hizmeti ücreti , mahkeme harç ve avansları karşılanabilmektedir. Adli yargılama sürecinde talepte bulunan kişinin haksız çıkması halinde, adli yardım talebinde bulunan kişiden bu ücretler alınmaktadır. Eğer kişinin mağduriyeti mahkeme tarafından onaylanırsa o zaman bu masrafların ödenmesine gerek kalmaz.