Basketbolcu Kerem Gönlüm'ün Eşine Hapis Şoku!

Türkiye’nin en başarılı basketbol oyuncularından biri olan Kerem Gönlüm’ün eşine, yasa dışı izleme ve özel dedektiflik suçlarından dolayı 14 yıl hapis cezasıyla yargılanması talep edildi. Ünlü basketbolcu Kerem Gönlüm’ün eşi Elif Gönlüm’e yöneltilen suç ise uzun süre Türkiye’nin magazin gündeminde konuşulacak cinsten.

Ünlü manken ve sunucu Gül Gölge’yi özel dedektif tutarak yasadışı izleme faaliyetlerinde bulunduğu için hakkında 14 yıl hapis istemiyle dava açılan, ünlü basketbolcu Kerem Gönlüm’ün eşi Elif Gönlüm’ün hapis cezasıyla yargılandığı haberi gündeme bomba gibi düştü.

Söz konusu açılan davada Gül Gölge’nin yasadışı olarak video ve fotoğrafları , kurduğu bir internet sitesinde yayınladığı iddia edilen Elif Gönlüm’E, özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesine yönelik dava açıldı. Geçmiş dönemlerde aralarında husumeti bulunan Elif Gönlüm, daha önce Gül Gölge’yi tehdit etmek suçundan da ceza almıştı. Gönlüm’ün telefonunda İntikam olarak kayıtlı olan özel dedektif hakkında ise 5 yıla kadar hapis cezası istenmektedir.

Elif Gönlüm Hapis Cezası Alabilir!

Bir dönem yakın arkadaş olan ikilinin arasında bu denli büyük kavgaların yaşanmasındaki neden ise birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Hakkında açılan davada yöneltilen suçları kabul etmeyen Elif Gönlüm, çekilen fotoğraf, video ve ses kayıtlarını paylaşmadığını ve depolamadığını iddia etmiştir.

Elif Gönlüm hakkında açılan davanın iddianamesinde, Elif Gönlüm’ün Özel Dedektif Nuri Keske ile anlaşarak Gül Gölge’nin özel hayatına ilişkin kişisel bilgileri depoladıkları ve zincirleme özel hayatın gizliliğini ihlal ettikleri ifade edilmiştir. Kaydedilen ve depolanan verilerin ayrıca ifşa edilmek suçlarından da Elif Gönlüm ve Nuri Keske’nin yargılanması talep edildi.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Elif Gönlüm’ün 4 yıldan 9 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması istenirken, Özel Dedektif Nuri Keske’nin 1 yıldan 4 yıla kadar hapsi talep edilmiştir.

Mahkemeye yaptığı savunmasında suçlamaları kabul etmemesine rağmen konuyla ilgili Nuri Keske ile olan yazışmaları ortaya çıkmış ve 2015 yılında açılan bir internet sitesinde Gül Gölge’nin görüntülerinin yayınlandığı belirtilmiştir. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Birimi tarafından mahkemeye sunulan raporda ayrıca Elif Gönlüm’ün telefonunda dedektif Nuri Keske’nin Revenge (İntikam) olarak kayıtlı olması dikkat çekerken, WhatsApp üzerinden yapılan görüşmeler de raporda sunulmuştur.

Mahkeme tarafından verilecek kesin karar ise merakla beklenmektedir. Gül Gölge’yi küçük düşürücü paylaşımlar yaptığı ve yasa dışı izlettiği gerekçesiyle Elif Gönlüm 14 yıla kadar hapis cezası alma tehlikesiyle karşı karşıya.