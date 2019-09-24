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Eski eşini bıçakla yaralayan kişiye müebbet hapis talebi

İzmir'in Buca ilçesinde boşandığı eşini bıçakla yaralayan sanığın yargılandığı davada iddia makamı, olayın tasarlanarak gerçekleştirildiği gerekçesiyle müebbet hapis cezası istedi

Hukuk 24.09.2019, 14:00 24.09.2019, 14:31
Eski eşini bıçakla yaralayan kişiye müebbet hapis talebi
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İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde eski karısını bıçakla yaralayan sanığın müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Habip Kaya, eski i Ayşe Kaya, tanıklar ile tarafların avukatları katıldı.

Habip Kaya, savunmasında, eski eşini öldürmek gibi bir niyeti olmadığını belirterek, "Öldürme niyetim yoktu. Öyle bir niyetim olsa gerçekleştirirdim." dedi.

Sanık avukatı esas hakkında savunma yapmak için ek süre talebinde bulundu.

Ayşe Kaya ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Müşteki avukatı Seda Banu Akyüz de davanın geldiği aşamada sanığın indirim uygulanmadan cezalandırılması gerektiğini ifade etti.

İddia makamı, esasa yönelik verdiği mütalaasında sanığın olayı tasarlayarak gerçekleştirmesi nedeniyle müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Buca Adatepe Mahallesi'ndeki bir otobüs durağında 23 Mart'ta meydana gelen olayda Habip Kaya, yaklaşık 5 ay önce boşandığı Ayşe Kaya'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır şekilde yaralamış, "öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı.

#dava #eş #Habip Kaya #izmir
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