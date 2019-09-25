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Haksız Tayin ve Maaş Kesilmesi Kamu Denetçiliği Kurumunda Çözüldü

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), haksız olarak şekilde başka yere tayin edilen ve maaşı bir ay kesilen emniyet müdürlüğünde teknisyen yardımcısı olarak çalışan kişinin mağduriyetini çözdü.

Hukuk 25.09.2019, 12:14 25.09.2019, 12:37 Emir Yılmaz
Haksız Tayin ve Maaş Kesilmesi Kamu Denetçiliği Kurumunda Çözüldü

Haksız Tayin ve Maaş kesilmesine Kamu Denetçiliği Kurumunda Çözüldü

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), haksız olarak şekilde başka yere tayin edilen ve maaşı bir ay kesilen emniyet müdürlüğünde teknisyen yardımcısı olarak çalışan kişinin mağduriyetini çözdü.

Kamu Denetçiliği Kurumundan yapılan yazılı açıklamada talebi olmaksızın il içi atamayla başka bir müdürlüğe gönderilen teknisyen yardımcısı olarak görev yapan bir kişinin kuruma başvurduğu belirtildi.

Söz konusu çalışanın kararı mahkemeye taşıdığı belirtilen açıklamada, mahkemenin atamanın durdurulması kararını verdiği vurgulandı.

Açıklamada çalışanın mahkeme kararıyla eski görev yerine dönmeyi beklerken, atandığı müdürlüğün, görevine gelmediği gerekçesiyle teknisyene aylıktan kesme cezası verdiği belirtilirken, şikayetçi vatandaşın Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurduğu ve hakkında tesis edilen cezanın hukuka uygun olmadığına işaret ederek, işlemin geri alınmasını talep ettiği kaydedildi.

Kamu Denetçiliği Kurumu KDK, haksız biçimde başka yere atama edilen ve ücreti bir ay kesilen emniyet müdürlüğünde teknisyen yardımcısı kadrosunda çalışan bireyin mağduriyetini çözdü.

Kamu Denetçiliği Kurumundan basına yapılan yazılı açıklamada kendi isteği olmaksızın şehir içi  başka bir müdürlüğüne tayin edilen teknisyen yardımcısı olarak vazife yapan bir kişinin kuruma müracaat ettiği belirtildi.

Mevzubahisi olayda çalışanın kararı duruşmaya taşıdığı belirtilen açıklamada, duruşmanın atamanın durdurulması kararını verdiği belirtildi.

Basına yapılan yazılı açıklamada çalışanın duruşma kararıyla daha önceki görev yerine dönmeyi beklerken, tayin edildiği müdürlüğün, vazifesine gelmediği bahanesiyle teknisyene aylıktan kesme cezası verdiği belirtilirken, davacı şahıs Kamu Denetçiliği Kurumuna müracaat ettiği ve hakkında verilen cezanın hukuka uygun olmadığına işaret ederek, hukuksuz yapılan işlemin geri alınmasını arz ettiği belirtildi.

Haksız yere tayin ve maaş kesilmesini KDK çözdü

Kamu Denetçiliği Kurumunun yaptığı araştırma ve incelemeler sonucunda, emniyet müdürlüğünün "göreve gelmeme" suçu nedeniyle başvurucuya uyguladığı idari ceza işleminin mevzuata uygun olduğunu tespit ettiğinin ifade edildiği açıklamada şu değerlendirmelere yer verildi:

"Ancak başvurucunun mahkeme kararıyla eski işine döndüğü sabitken, mahkeme kararını idarenin tanımayıp vatandaşı yeni görev yerinde olmadığı için cezalandırmasının hukuka da hakkaniyete de uymadığı KDK'nin verdiği tavsiye kararında yer aldı. KDK verdiği kararda cezanın geri alınması tavsiyesini verdi. İlgili idare olan emniyet müdürlüğü, personeline verdiği cezai işlemi geri aldı. Teknisyen yardımcısı böylece eski işini geri aldığı gibi hakkındaki haksız işleme de son verilmiş oldu."

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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