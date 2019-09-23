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Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektiren kadın hakime inceleme!

“Vergi usulüne muhalefet” suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkan Kıvanç Tatlıtuğ ile duruşma salonunda fotoğraf çektiren kadın hakim hakkında HSK tarafından inceleme başlatıldı. Kıvanç Tatlıtuğ ise hakimin kendi davasına bakan hakim olmadığını açıkladı.

Hukuk 22.09.2019, 22:58 22.09.2019, 23:13
Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektiren kadın hakime inceleme!
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“Vergi usulüne muhalefet” suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkan Kıvanç Tatlıtuğ ile duruşma salonunda fotoğraf çektiren kadın hakim hakkında HSK tarafından inceleme başlatıldı. Kıvanç Tatlıtuğ ise hakimin kendi davasına bakan hakim olmadığını açıkladı.

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, sahte fatura kullandığı iddiasıyla “vergi usül kanuna muhalefet” suçundan 10 yıla kadar hakim istemiyle geçtiğimiz perşembe günü Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkmıştı. İddiaya göre, duruşma sonrasında Anadolu Adliyesi’nde görevli başka bir kadın hakim ünlü oyuncuyla fotoğraf çektirdi. Ardından çektirdiği fotoğrafı ‘Perşembe’nin sürprizi’ açıklamasıyla sosyal medyasında paylaştı. Sosyal medyada yayılan fotoğraf büyük tepki topladı.

“İNCELEME BAŞLATILDI”

Bunun üzerine HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz twitter hesabından açıklama yaparak, “Bir hakim ile film yıldızının duruşma salonunda birlikte çektirdikleri fotoğrafın sosyal medyada yayımlanması akabinde HSK resen inceleme başlatmış olup, pazartesi itibariyle konu hakkında kamuoyu ayrıntılı olarak ayrıca bilgilendirilecektir. Saygı ile duyurulur” ifadelerine yer verdi.

“BENİM DAVAMA BAKAN HAKİM DEĞİLDİR”

Twitter hesabından açıklama yapan Tatlıtuğ ise, “Fotoğraftaki hakim, benim davama bakan hakim değildir. Kamuoyunu bilgilendirmek isterim” ifadelerini kullandı.

(İHA)

#fotoğraf #Kadın hakime inceleme #HSK #kıvanç tatlıtuğ
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