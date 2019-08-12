Memura Yol Ücretine İlişkin Danıştay’dan Flaş Karar!

İdare Mahkemesi’nin reddettiği davada devreye giren Danıştay’dan memura yol ücreti ile ilgili olarak flaş bir karar geldi. Sözleşmeli imam olarak görev yapan bir vatandaş, atamasının gerçekleşmesinin ardından yeni görev yerine gitmek için hazırlıklara başladı. Ancak çalıştığı kurum tarafından kendisine “ görev yolluğu ” adı altında yol ücreti verilmeyince soluğu İdare Mahkemesi’nde aldı. Yerel mahkeme tarafından yol ücreti talebine karşın açtığı dava reddedilince kararı temyiz ederek yüksek yargı organlarına taşıyan memura sevindirici haber Danıştay’dan geldi. Danıştay 12. Hukuk Daire Başkanlığı, İdare Mahkemesi’nin hükmünü hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle oy birliğiyle bozdu. Konuya ilişkin Danıştay’ın imza atmış olduğu flaş karar hakkında detaylı bilgileri haber yazımızın devamında bulabilirsiniz.

İdare Mahkemesi

tarafından reddedilen ve Danıştay’a kadar intikal eden davaya konu olan olay Balıkesir’in Gönen ilçesinde yaşandı. Söz konusu ilçede sözleşmeli imam olarak görev yapan memur, ilgili kurum tarafından ataması yapılınca sözleşmeli imamlıktan kadrolu imamlığa geçiş yaptı. Bu gelişmenin ardından kadrolu imamlık görevini yerine getireceği yer olarak Karabük’e tayini çıktı. Bütün hazırlıklarını yapan kadrolu memurun yol ücreti beklentisi karşılıksız kaldı. Çünkü idare tarafından kendisine Karabük’e çıkan tayinine ilişkin hiçbir yol ücreti ödenmedi. Bunun üzerine harekete geçerek İdare Mahkemesi’ne lehine yol ücreti verilmesi talebiyle başvuruda bulunan kadrolu imam mahkemenin verdiği karar ile adeta şoka uğradı. Çünkü yerel mahkeme kanunen birtakım gerekçeleri öne sürerek davanın reddine karar verdi.

İdare Mahkemesi’nin Kararına İtiraz Etti

Balıkesir’in Gönen ilçesinde sözleşmeli olarak imamlık görevinde bulunan memur vatandaş, kadrolu imamlığa atanmasının ardından Karabük’e tayini çıktı. Tayin için hazırlıklara başlayan memur vatandaşa idare tarafından yol ücreti ödenmedi. “ Görev yolluğu ” adı verilen uygulamadan yararlanamayan kadrolu imam bunun üzerine idare mahkemesine başvurdu. Mahkemenin dava başvurusuna red kararı vermesinin ardından bu karara itiraz eden memur vatandaş, davayı temyize taşıdı. Bu gelişmenin akabinde devreye giren Danıştay 12. Hukuk Dairesi Başkanlığı, yapılan soruşturma ve incelemelerin ardından başvuruda bulunan imamı haklı buldu. Yerel mahkemenin vermiş olduğu red kararını oy birliği ile bozan Danıştay 12. Hukuk Dairesi Başkanlığı kadrolu memur lehine yol ücreti verilmesine hükmetti.

Resmi Gazete’de Yayımlanan Karar