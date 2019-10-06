Mirasçılık Belgesi Nasıl Alınır?

Veraset ilamı ya da mirasçılık belgesi , miras bırakan kişinin vefatının ardından, söz konusu kalan miras için hak sahibi kimselerin belirlenmesi amacıyla Sulh Hukuk Hâkimi veya noterlerden alınan evraklara denmektedir. Dolayısıyla miras davalarında hak sahiplerinin belirlenmesi ve mirasın yasal bir şekilde paylaşılması için veraset ilamına ihtiyaç duyulur. Bu yazımızda mirasçılık belgesi nasıl alınır konusuyla ilgili olarak detaylı bilgileri bulabilirsiniz.

Medeni Kanun’un 598. maddesinde açıkça belirtildiği üzere gerekli başvuruların sonucunda yasal mirasçı olarak belirlenen kişilere, sulh mahkemeleri tarafından ya da noterler aracılığıyla mirasçılık belgesi verilmektedir. Bu konuda 2011 yılında yapılan düzenlemeden önce sadece sulh mahkemeleri tarafından verilen veraset ilamı, söz konusu tarihten sonra noterlerden de alınabilir. Bu noktada “Mirasçılık belgesi noterden alınır mı?” sorusunun cevabı evet olmaktadır.

Mirasçılık Belgesi Alımında Yasal ve Atanmış Mirasçılar

Söz konusu yerlerden mirasçılık belgesi alımında yasal mirasçı ya da atanmış mirasçı kavramları ile karşılaşılmaktadır. Bu sebeple bu kavramların açıklamasını şöyle yapabiliriz:

Yasal mirasçılar; miras bırakan kişinin sağ olan eşi, üst soyu ve alt soyu olarak nitelendirilir. Üst soy ve alt soy bilindiği üzere; anne, baba, dede ile çocuk ve torunlardan oluşmaktadır.

Atanmış mirasçılar ise miras bırakan kişinin kendi tasarrufu ile kalan miras üzerinde hak sahibi konumuna yükselen kişileri nitelendirmek için kullanılır. Atanmış mirasçılar için, miras bırakan kişinin vasiyet gibi bir belgesinin olması gerekir.

Noterden Mirasçılık Belgesi Almak İçin Gerekli Evraklar

Veraset ilamı yani mirasçılık belgesi için sulh hukuk mahkemelerine gidilebileceği gibi noterlerden de bu belge temin edilebilir. Bunun için yasal ya da atanmış fark etmeksizin mirasçı konumunda olan kişilerin yanlarında bulundurmaları gereken bir takım belgeler söz konusudur. Bu belgeler şunlardır:

Ölüm belgesi

Nüfus kayıt örneği

Veraset ilamı istenen dilekçe

Veraset İlamı Nasıl Çıkartılır?

Öte yandanüzerinden de sorgulanabilir. Bunun için mirasçı konumunda olan kişilerin kendi T.C kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile sisteme giriş yapmaları, ardından “Veraset İlamı Sorgulama” bağlantısına tıklayarak kendi adlarına düzenlenmiş mirasın olup olmadığını kontrol edebilirler.

Kişilerin ölümünden sonra bıraktıkları miras üzerinde kimlerin hakları olduğu ve hangi oranda hak sahibi olduklarının yazılı olduğu belgeye veraset ilamı denmektedir. Veraset ilamı diğer bir adı ile mirasçılık olarak bilinmektedir. Bu konuda 4721 sayılı Medeni Kanun maddeleri arasındaki 598’inci maddede mirasçılık belgesi olarak ifade edilmektedir.

Veraset İlamı Nedir ve Nasıl Çıkartılır?

Veraset ilamı çıkartılmasının iki farklı yolu bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Sulh Hukuk Mahkemesine başvuru yapılması olmaktadır. Veraset ilamı çıkartılması konusundaki ikinci yol ise noterlerden veraset ilamı talep edilmesidir. Elbette noterden veraset ilamı çıkartılması çok daha kolay bir yol olmaktadır. Ancak bu kolay yol ile noterden veraset ilamı çıkartılması konusunda bazı şartlar bulunmaktadır. Veraset ilamı konusunda ankara avukat ve hukuk bürolarından yardım alınabilmektedir. Verasetin noterden çıkartılması konusunda bir yabancılık unsurunun olmaması gerekmektedir. Yabancılık unsurunun bulunması durumunda veraset ilamı sadece Sulh Hukuk Mahkemesinden çıkartılabilmektedir. Yabancılık unsuru konusu mirasçılardan birisinin Türkiye’de ikamet etmemesi veya yabancı bir ülke vatandaşı olması anlamına gelmektedir. Mirasçılardan bir veya daha fazlası bu şekilde ise veraset ilamı sadece Sulh Hukuk Mahkemesinden çıkartılabilmektedir.

Veraset İlamı Nedir?

Veraset İlamı, ölen bir kişinin bıraktığı mirasın mirasçılarının yer aldığı mahkeme kararı ile veya noterden alınabilen mirasçılık belgesi olarak ifade edilebilmektedir. Veraset ilamının çıkartılması için başvuru yapanın yasal veya atanmış mirasçı olması gerekmektedir. Yasal mirasçıların belirlenmesi sadece kimliklerini ibraz etmesi ile ispatlanabilmektedir. Atanmış mirasçıların ispatı için noter veya mahkeme huzurunda bir ispat gerekmektedir.

Veraset İlamı Nasıl Çıkartılabilir?

Veraset ilamı veya diğer adı ile mirasçılık belgesi ölen kişinin bıraktığı mirasın kimlere ve ne oranda kaldığının yazılı olduğu belgedir. Bu belge ile mirasçılar miras bırakanın taşınmaz malları ve alacakları üzerinde hak sahibi oranlar ile tasarruf yetkisi alabilmektedirler.