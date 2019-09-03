Tazminat Davası hangi durumlarda açılır?

Maddi ve manevi tazminat davası bireylerin birtakım olaylar sonucunda maruz kaldıkları maddi ve manevi kayıpların veya zararların giderilmesi talebiyle açılan bir dava türüdür. Buna göre maddi tazminat davası, belirlenmiş hukuk kurallarına aykırı bir eylem nedeniyle kişinin malvarlığında söz konusu olan eksilmenin sonucunda açılabilmektedir. Bununla birlikte manevi tazminat davası da yine aynı şekilde hukuka aykırı bir eylemin sonucunda bireyin yaşadığı üzüntü, keder ve yıpranmanın neden olduğu manevi zararın giderilmesi amacıyla açılabilmektedir.

Hukuk kurallarımıza göre maddi ve manevi tazminat davalarının birlikte yani aynı anda açılabilmesinin önünde bir engel bulunmamaktadır. Bununla birlikte şahıs isterse maddi ve manevi tazminat davalarını ayı ayrı olarak da açabilir. Tüm tazminat davaları, her ne şekilde sebeplerden açılırsa açılsın, ne kadar tazminat talep edilirse edilsin Asliye Hukuk Mahkemeleri’ne yapılan başvuruyla açılmaktadır. Ancak söz konusu asliye hukuk mahkemeleri, ticari amaçlar doğrultusunda açılan tazminat davası kapsamı içinde bulundurmamaktadır.

Maddi ve Manevi Tazminat Davası Açma Nedenleri

Maddi ve manevi tazminat davası, hukuka aykırı bir durum sonucu maruz kalınan haksız bir maddi veya manevi eylemin zararlarını gidermek amacıyla açılabilir. Ülkemizde tazminat davaları genellikle haksız bir fiilin işlenmesinin veya sözleşmeye aykırı bir durumun oluşması sebepleriyle açılmaktadır. Ancak bunlar dışında da;

Trafik kazası nedeniyle

İş kazası sebebiyle

Sözleşmeye aykırılık durumunda

Hatalı doktor uygulaması sonucu (tıbbi malpraktis)

Boşanma davası ile birlikte

Telif hakkının ihlalinde

Kişilik haklarına saldırı nedeniyle



Maddi ve Manevi Tazminat Davası Açma Süresi ve Zamanaşımı

Bu konuyla ilgili olarak birçok kişi internet üzerinden tazminat davası ne kadar sürer şeklinde aramalar yapmaktadır. Açıkçası; maddi ve manevi tazminat davası açma süresi, tazminata sebep gösterilen olayın nedenine bağlı olarak değişebilmektedir.

Bu sebeple örneğin boşanma davası sonrasında maddi manevi tazminat dava açma süresi, Medeni Kanun’un 178. maddesinde belirtildiği üzere boşanmanın kesinleşmesinin ardından 1 yıldır. Öte yanda sözleşmeye aykırılık nedeniyle açılan maddi veya manevi tazminat davası zamanaşım süresi 10 yıl olarak belirlenmiştir.