Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Tazminat davası hukuk dilinde bir kimsenin zararının tazmin edilmesi amacıyla açılan davaları içermektedir.

Tazminat davası nasıl açılır konusunda en önemli husus tazminat davası açılması için haklı bir sebebin ve zararın bulunmasıdır. Zarardan sorumlu tutulan kimseye karşı açılacak tazminat davaları maddi, manevi ve destekten yoksun kalma tazminatı olarak üç çeşittir. Tazminat davaları genellikle hukuk mahkemelerine başvurularak açılan davalar olmakla birlikte bazı özel durumlarda ceza mahkemelerine de müracaat ederek tazminat talebinde bulunulmaktadır.

Tazminat Davası Dilekçesi

Zarara uğradığını düşünen kimse varsa bu konuda delilleriyle birlikte tazminat dava dilekçesini hazırlamalıdır. Dava dilekçesi hazırlanırken dava edilen kişi ve kurum bilgileri ile uğranılan maddi ve manevi zarar net bir biçimde ortaya konmalıdır. Tazminat davasına konu edilen talepler de mahkemeye sunulan dava dilekçesine eklenmelidir. Tazminat davalarında maddi ve manevi tazminatların belirlenmesi ve olayın akıcı bir dille açıklanması önem arz eden konulardandır. Bu sebeple tazminat davası açmak için dilekçeyi kendiniz hazırlamak yerine tazminat davaları hakkında uzman avukat ve avukatlık bürolarından hukuki yardım almanız hızlı ve etkili sonuç elde etmenize katkı sağlayacaktır.

Maddi Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Maddi ve manevi tazminat davası açabilmek için ilk olarak ortada farklı birisinin neden olduğu bir zararın olması gerekliliği vardır. Ortada böyle bir zarar varsa bu zararın boyutuna göre de maddi ve manevi tazminat davaları açılabilir. Dava açılabilmesi için de dilekçe ile beraber mahkemeye başvurulması gereklidir. Tazminat davası için bir avukata da başvurulabilir. Avukat tüm işlemleri kolaylaştıracağı için pek çok kişi davayı avukat vekaletinde açar. Tazminat davası avukatlık ücreti de avukata göre ve davanın zorluğuna göre değişebilir.

Hangi Nedenlerden Dolayı Tazminat Davası Açılabilir?

En sık tazminat davasına başvurulma nedenleri arasında iş ya da trafik kazaları vardır. Bu tür kazalarda hem maddi hem de manevi tazminat söz konusu olacaktır. Hasarın ve tarafların durumuna göre de tazminatın tutarı mahkeme tarafından belirlenir. Fakat bu iki durumun dışındaki bazı nedenlerden dolayı da tazminat talebinde bulunulabilir. Bunların dışında şu nedenlerden dolayı da tazminat davası açılabilir:

Sözleşmeye aykırılık nedeniyle maddi tazminat ,

Hatalı doktor uygulaması nedeniyle tazminat,

Suç işlenmesi nedeniyle maddi ve manevi tazminat.

Tazminat davaları kişilerin ya da kurumların haksız fiilleri sebebiyle ortaya çıkabileceği gibi herhangi bir kaza, boşanma, ölüm, iş kazası gibi özel durumlarla da ortaya çıkabilmektedir. Tazminat davasının açılması için öngörülen zamanaşımı süreleri hukuk mahkemesinin alanına giren davalarda 10 yıl olarak belirlenmekle birlikte bazı özel kanunlarda ve ceza hukukunun alanına giren suçlarda tazminat davası zaman aşımı süreleri farklılık arz etmektedir.

Tazminat Davası Ücretleri

Tazminat davası açma ücreti

tazminat davasına konu olan harcın miktarına göre belirlenmektedir. Talep ettiğiniz tazminat miktarına göre harç yatırmak gerekmekte ve bu harcı yatırdıktan sonra mahkemeye tazminat davası açılmaktadır. Bu sebeple zarara uğranılan durumla ilgili tazminat hesaplanması iyi yapılmalı mahkemenin belirlediğiniz miktardan farklı olarak daha düşük miktarda tazminata karar verilebileceği asla unutulmamalıdır.

Nelere Tazminat Davası Açılır?

Tazminat davası açılma nedenleri arasında iş kazaları ya da trafik kazaları vardır. Şayet farklı birisinden kaynaklı olarak oluşmuş bir hasar varsa bunun için tazminat davası açılabilir. Tazminatlar da hem maddi hem de manevi zararlar için talep edilebilir. Bunların yanı sıra tazminat talebini söz konusu yapacak durumlardan bazıları şu şekildedir:

Doktorun hatasından kaynaklı oluşan zararlar nedeniyle,

Haksız fiil nedeniyle,

Sözleşme ihlali nedeniyle,

Eşin yarattığı zararlar nedeniyle,

Telif hakkı ihlali nedeniyle.

Tazminat Davalarında Zamanaşımı Süresi

Tazminat davalarında zamanaşımı süresi dava konusuna göre değişiyor. Örneğin sözleşme ihlali nedeniyle açılacak dava için belirlenmiş olan zamanaşımı süresi 10 yıldır. Boşanma davalarında ise maddi ve manevi tazminat zamanaşımı süresi 1 yıl olarak belirlenmiştir. Bu zamanaşımı süreleri değişebilse de genel olarak 2 yıl içerisinde dava açılması beklenir. Şayet fiil ya da fail daha sonraki zamanlarda öğrenilirse de her halükarda 10 yıl içerisinde dava açılmalıdır. Bu zaman aşımı süreleri hakkında net bilgi alabilmek için de avukatlara başvurulabilir.

Tazminat Davası Açma

Tazminat davasında en sık karşılaşılan davalar maddi ve manevi tazminat davalarıdır. Tazminat davasının açılması kişinin bir kimseden veya kurumdan zarara uğraması şeklinde gerçekleşmektedir. Zararın maddi boyutlarının ortaya koyulması maddi tazminat davasına zararın yalnız kişilik hakları gibi hakları zarara uğratması ise manevi tazminat davasının açılma sebebidir.

Tazminat Davası Ne Kadar Sürer?

Tazminat davası ne kadar sürer konusu da tazminat davası açmayı düşünen kimseler tarafından oldukça merak edilmektedir. Tazminat davaları açılan mahkemenin iş yükü, dosyadaki delil durumu, tanıklar, bilirkişi talepleri, kusur ve maluliyet tespiti gibi durumlara bağlı olarak değişmekte ve her tazminat davası farklı zaman dilimlerinde sonuçlanmaktadır. Ancak gelişen yargı hedef süre uygulamaları ile birlikte 450 güne kadar birçok tazminat davasının sonuçlandırılması hedeflenmektedir.

Tazminat davasının açılması için bu konuda tazminat avukatı ve danışmanlık alınması ve hukuki bilgilerden yararlanarak sürecin sürdürülmesi dava sonucunda elde edilecek kazanımların fazla olması bakımından önem arz etmektedir.

Nasıl Tazminat Davası Açabilirim?

Tazminat davası nerede açılır sorusunun yanıtı tazminata söz konusu olan nedene göre değişir. Bu davalar için genellikle asliye hukuk mahkemeleri görevlidir. Fakat dava sebebine göre de farklı bir mahkemeye başvurulabilmesi mümkündür. Bu davaları açabilmek için tazminat davası dilekçesi ile mahkemeye başvurulması gereklidir. Ayrıca maddi bir tazminat söz konusuysa olan maddi zararları gösteren belgeler de yine mahkemeye teslim edilmelidir. Manevi tazminat davalarında ise mahkeme farklı belgeler de talep edebilir.

Ne Kadar Tazminat Alabilirim?

Tazminat hesaplamaları oluşan zarara göre yapılır. Maddi olarak zarar ne kadarsa bunun hesaplaması yapılır ve ona göre tazminat talebinde bulunulur. Manevi tazminatta ise hesaplamalar biraz daha farklılık gösterebilir. Manevi hasar maddi zararda olduğu gibi kolay hesaplanabilecek bir şey değildir. Bundan dolayı da manevi tazminat nasıl hesaplanır sorusunun yanıtını verebilmek için farklı etkenlere bakılır. Manevi tazminat hesaplanırken bakılan unsurlardan bazıları şu şekildedir: