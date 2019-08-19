Toper, “Barolar siyasi parti temsilciliğine dönüştürüldü”

Türk Hukuk Enstitüsü Genel Başkanı Av. Tarkan Toper, hukuk peşinde koşması gereken baro yönetimlerinin siyasi parti temsilciliğine dönüştürüldüklerini bildirdi. Av. Toper, adli yıl açılış törenine katılmama kararı alan Ankara Barosu yönetimini eleştirdi. Toper, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu‘nun katılma kararını da överek “Sayın Başkan problemin değil, çözüm iradesinin bir parçası olmuştur. Kendisini kutluyorum” dedi.

TOPER’İN AÇIKLAMASI

Türk Hukuk Enstitüsü Genel Başkanı Av. Tarkan Toper, 2019-2020 Yargı Yılı açılışının 2 Eylül'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılma kararına karşı çıkan baro başkanlarının tutumunu eleştirdi.

Av. Tarkan Toper, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Adli yıl açılış törenine katılmama kararı alarak, yargının tarafsızlığını korumuş oldunuz, öyle mi?

Baroları siyasi parti temsilciliğine çevirdiniz. Küresel güçlerin sözcüsü oldunuz. Hala bağımsızlık ve tarafsızlık gibi beylik laflar peşindesiniz.

Yargı sistemimizde düzeltilmesi gereken o kadar problem var iken, avukatlık mesleği yerlerde sürünürken sizlere bravo beyler...

Bu arada problemin değil, çözme iradesinin parçası olan Türkiye Barolar Birliği Başkanını da kutlarım.”