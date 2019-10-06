Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Nasıl Yapılır?

Tüketici hakem heyetine başvuru yapmak , son dönemde tüketici haklarının toplum nezdinde yaygınlaşması sonucu vatandaşlar tarafından sık sık gerçekleştirilen hukuki eylemler arsında yer almaktadır. Tüketici hakem heyeti, Ticaret Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Söz konusu heyet, vatandaşların tüketici hakları konusunda bilinçlenmesinin ardından tüm tüketicilere ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Tüketici hakem heyetine başvuru nasıl yapılır sorusundan önce tüketici hakem heyetine hangi durumlarda başvuru yapılması gerektiğinin, tüketiciler tarafından iyi bilinmesi gerekmektedir. Bu noktada, yaygın bilinen kanı olarak her kusurlu mal ya da hizmette tüketici hakem heyetine başvuru yapılmasının aksine belirli durumlarda başvuruda bulunmak daha faydalı adımlar atılmasını sağlıyor. Nitekim satın aldığı bir hizmeti veya malı ayıplı bulan müşteri, öncelikle söz konusu hizmet ya da malın satıcısı olan kişiyle iletişime geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla her ürün veya hizmet satışında satıcının tüketiciye karşı sorumlulukları vardır. Bu sorumluluklar karşısında müşteri konumunda olan vatandaşın yasal hakları;

Mal ya da hizmetin iadesi

Malın yenisi ile değiştirilmesi

Malın kusurlu yanının tamir edilmesi

Veya malda bulunan kusur kadar değerinden düşülmesi

gibi durumların satıcı ve tüketici arasında çözümlenmesi gerekiyor. Aksi halde söz konusu işlemleri yapmayan ve yasal sorumluluğunu yerine getirmeyen satıcılar ile ilgili olarak tüketici hakem heyetine başvuruda bulunulması tavsiye edilmektedir.

Tüketici Hakem Heyeti Başvurusu

Ürün veya hizmet satın alımında mağdur olan ve hakkını aramak adına tüketici hakem heyetine başvuruda bulunmak isteyen kişiler başvurularını birçok farklı yöntem kullanarak gerçekleştirilebilirler. Ancak günümüzde en sık ve en kolay yöntem olarak kullanılanı tüketici hakem heyeti online başvuru seçeneğidir. Ücretsiz ve hızlı bir şekilde internet üzerinden tüketici hakem heyeti başvurularını gerçekleştirmek için e-Devlet kapısı sistemi kullanılabilir. Bu sistemde yer alan Ticaret Bakanlığı’na bağlı e-Hizmetler menüsünden “Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru İşlemi” bağlantısı seçilerek internet başvurusu gerçekleştirilebilir.

Tüketici Hakem Heyeti Başvuru Dilekçesi

Online başvurunun yanında şahsen tüketici hakem heyetine yapılan başvurularda dilekçe doldurulması gerekmektedir. Söz konusu tüketici hakem heyeti başvuru dilekçesi örneği internet üzerinde birçok kaynaktan temin edebilirsiniz. Dilekçeyi doldururken mutlaka;

T.C kimlik numarası

Adres

Başvuru talebinin türü

Şikâyette bulunulan yerin unvanı

Şikâyetle ilgili olarak fatura, fiş, ya da sözleşme gibi belgeler

doğru bir şekilde yazılıp gerekli evraklar başvuru esnasında hazır bulundurulmalıdır.

Tüketici Hakem Heyeti Kararına İtiraz Davası

Tüketici hakem heyeti tarafından verilmiş kararın temyizi 15 gün içerisinde yapılmalıdır. Tüketici hakem heyetine yapılan başvurulardan sonra verilmiş olan kararlar üzerine taraflar, tüketici hakem heyeti kararlarına karşı olarak tebliğ tarihlerinden itibaren 15 gün içerisinde tüketici hakem heyetinin yer aldığı yerdeki tüketici mahkemesine itiraz edebilir. Tüketici Hakem Heyeti Kararına İtiraz Davası kapsamında tüketici hakem heyeti kararının icrası durdurulmaz. Fakat bu noktada talep edilmesi koşulu ile tüketici hakem heyeti kararının icraları tedbir aracılığı ile durdurulabilmektedir. İtiraz edilen kararların uygunluğu ya da kanunun uygun uygulanıp uygulanmadığı durumlarda itiraz kabul edilebilir ya da karar üzerine onama kararı verilebilir.

Tüketici Hakem Heyetine İtiraz Sonucu

Tüketici hakem heyeti kararına itiraz davası dilekçesi örneği mutlaka alanında uzman bir avukat ile hazırlanmalıdır. Bu noktada itirazın usulüne uygun olarak yapılması ve davadaki eksik noktaların tam bir şekilde bildirilmesi gerekir. Bu noktada:

Tarafların kimliklerine ait yanlış bilgiler,

Ticaret unvanlarına ait yanlış yazılar,

Yazı ya da hesap gibi yanlış bilgiler sebebiyle onama kararı çıkabilir.

Tüketici hakem heyeti kararlarına karşı itiraz yapılması durumunda alınan tüketici mahkemelerinin vereceği karar kesin olmaktadır. Bu noktada tüketici mahkemeleri tarafından verilen kararların kesinleşmesi durumunda Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi aracılığı ile Bakanlığa iletilmektedir. Tüketici hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itirazlarda verilen sonuç, kararı vermiş olan mahkeme ile ilgili hakem heyetine gönderilmektedir.

Tüketici Hakem Heyeti Kararına İtiraz Sınırı

Tüketici hakem heyeti kararına itiraz 2019 için tüketici hakem heyetinin tüketici lehine verdiği karar karşısına yapılmış olan itirazın kabul edilmesi halinde, mahkeme tarafından tüketici aleyhine, tüketici avukatı avukatlık asgari ücret tarifine göre nispi tarife üzerinden kişinin ödeyeceği vekalet ücreti hesaplanmaktadır. Tarifelerin maktu ve vekalete ilişkin olan hükümleri itiraz kapsamında uygulanmamaktadır. Ancak dikkat edilmesi gereken tüketici 15 günlük süre içerisinde hakem heyeti kararına itiraz edilmelidir. Buna karşı ilamlı icra takibi başlatılmasını engelleyen bir husus söz konusu olmamaktadır. İtiraz konusunda mutlaka avukatla çalışmak önerilir. Aksi halde itiraz yapıldıktan sonra yeniden itiraz edilmesi mümkün değildir.