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Tüm Çalışanları İlgilendiren Yargıtay Kararı!

Geçtiğimiz günlerde Yargıtay 10. Hukuk Dairesi’nin gündemine gelen bir davada, tüm çalışanları yakından ilgilendirecek bir karar verildi. Davaya konu olan olay ise iş yerinde kalp krizi geçiren bir kişinin ölümünden sonra iş yerinin bu ölüm için tazminat ödeyip ödemeyeceğidir. İş yerinde kalp krizi geçirmesinin ardından iş kazası çerçevesinde değerlendirilmesi istenen dava Yargıtay ilgili dairesine kadar taşınmış ve iş kazaları hakkında yeni bir konunun gündeme gelmesine neden olmuştur.

Hukuk 17.07.2019, 16:38 17.07.2019, 19:09 Tuğçe Hanım
Tüm Çalışanları İlgilendiren Yargıtay Kararı!

Tüm Çalışanları İlgilendiren Yargıtay Kararı!

Geçtiğimiz günlerde Yargıtay 10. Hukuk Dairesi’nin gündemine gelen bir davada, tüm çalışanları yakından ilgilendirecek bir karar verildi. Davaya konu olan olay ise iş yerinde kalp krizi geçiren bir kişinin ölümünden sonra iş yerinin bu ölüm için tazminat ödeyip ödemeyeceğidir. İş yerinde kalp krizi geçirmesinin ardından iş kazası çerçevesinde değerlendirilmesi istenen dava Yargıtay ilgili dairesine kadar taşınmış ve iş kazaları hakkında yeni bir konunun gündeme gelmesine neden olmuştur.

Türkiye’de ve dünyada erkeklerin ölüm nedeni olarak ilk sırada kalp krizi gelmektedir. Herhangi bir nedenden dolayı iş yerinde kalp krizi geçiren kişilerin ise iş yerinde kalp krizi geçirdiği için bu durumun iş kazası olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği merak konusu. Türk hukuk sistemi içinde 5510 sayılı kanun çerçevesinde sayılan haller dışında iş yerinde yaşanan bir kazanın, kanun kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ise ancak mahkeme kararıyla belirlenebilmektedir.

İş kazaları hukuk açısından tanımlanırken; kişinin mesleğini yaptığı sırada iş gücünü kaybedecek hallerden birini yaşaması ve sigortalı çalışan kişinin fiziki olarak ya da ruhen engelli duruma gelmesine neden olan olaylardır. Türk hukuk sistemi içinde 5510 sayılı kanun kapsamında sayılan tüm haller iş kazası olarak değerlendirilmektedir. Bu hallerin dışında herhangi bir neden bağlı olarak iş yerinde engelli duruma gelen ya da sağlık sorunu yaşayan kişilerin akıbeti hakkında mahkemelerin karar vermesi ön görülmüştür.

Kalp Krizi İş Kazası Olarak Sayılacak!

İşçinin iş yerinde kalp krizi geçirmesine ilişkin 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu açıkça bu duruma ilişkin bir açıklamada bulunmamasına rağmen, iş yerinde kalp krizi geçirmek 5510 sayılı kanunun iş kazası kriterlerine uyum sağlamaktadır. Yargıtay kararına kadar Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kalp krizi iş kazası olarak kabul edilmezken, alınan emsal niteliğindeki karar sayesinde iş yerinde kalp krizi geçiren işçi, iş kazası geçirmiş sayıldı.

Yargıtay’ın 2013/ 386 İçtihat Kararı kapsamında; dava dosyasında yer alan murisinin, hat işçisi olarak çalıştığı sırada, iş yerinde kalp krizi geçirmiş ve koroner arter daralmasına bağlı olarak miyokard infarktüsü neticesinde hayatını kaybettiği belirlenmiştir. Yaşanan bu hadisenin ardından Ankara 11. İş Mahkemesi olayı iş kazası olarak tespit etmiş ve tazminat ödenmesine hükmetmiştir. Bunun üzerine Yargıtay 10. Hukuk Dairesi’ne taşınan davada Yargıtay, kusur incelemesi yapılamadan mahkemenin tazminat kararına vardığı bildirerek, gerekli incelemenin yapılması hususunda karara varmıştır.

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