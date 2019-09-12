Türk Hukuk Enstitüsü Ankara Şubesi’nden Adli Yıl açılış kokteyli

Yeni adli yıl başlarken Türk Hukuk Enstitüsü Ankara Şubesi adli yılın açılışı nedeniyle bir kokteyl düzenledi. Şube Başkanı Av. Murat Emre Güner, milliyetçi avukatlar olarak bu çatı altında toplanmanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade ederek “Mesleğimizin sorunlarının farkındayız ve Türk Hukuk Enstitüsü Ankara Şubesi olarak gerekli çalışmaları yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu bağlamda meslek içi eğitim çalışmalarımıza, sosyal faaliyetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz” dedi.

Türkiye Barolar Birliği’nin Balgat’taki sosyal tesislerinde düzenlenen adli yıl açılış kokteyli, saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Türk Hukuk Enstitüsü Ankara Şube Başkanı Av. Murat Emre Güner’in açılış konuşması ile başladı.

ADLİ YIL HAYIRLI OLSUN

Türk Hukuk Enstitüsü Ankara Şubesi Başkanı Av. Emre konuşmasında özetle şunları söyledi:

“Yeni adli yılın, tüm yargı camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Umut ediyorum ki bu adli yıl; ülkemize, milletimize, avukat, hâkim, savcı tüm meslektaşlarımıza ve adliye çalışanlarına adalet ve mutluluk getirir.

1977 yılında kurulmuş olan Türk Hukuk Enstitüsü, milliyetçi camianın hukuk alanında tek ve köklü sivil toplum kuruluşudur. Enstitümüz, Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in talimatlarıyla kurulmuş, bakanlar kurulu kararı ile de ünvanında Türk adının geçmesine özel izin verilmiştir.

Milliyetçi hukukçular olarak, bu çatı altında toplanmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Göreve geldiğimiz günden bu yana, yaptığımız tüm çalışmalarda, ülkemizin milli birlik ve beraberliğinin sağlanması tek hedef olarak belirlenmiştir. Mesleğimizin bizlere verdiği yetki ve sorumluluklar da bu amaca özgüllenmiştir. Mesleğimizin sorunlarının farkındayız ve Türk Hukuk Enstitüsü Ankara Şubesi olarak gerekli çalışmaları yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.”

GÜNER’DEN TEŞEKKÜR

Şube Başkanı Av. Güner, konuşmasının son bölümünde de şunları söyledi:

“Açılış kokteylimize göndermiş oldukları telgraf ile bizleri onurlandıran MHP Genel Başkan Yardımcımız sayın Feti Yıldız Beye, göndermiş oldukları çelenk ile bizleri onurlandıran Türk Hukuk Enstitüsü Genel Merkez yönetimine, Ankara Barosu yönetimine, Hukuki Mücadele Derneği yönetimine; katılımlarıyla bizlere şeref veren HSK üyesi sayın Alp Arslan bey başta olmak üzere birbirinden değerli avukat, hakim ve savcı meslektaşlarımıza MHP MYK ve MDK üyelerine, tüm dava arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Yeni adli yılın tüm yargı camiasına hayırlı olması temenni ediyoruz.”

Daha sonra Türk Hukuk Enstitüsü Genel Başkan Vekili Av. Fazıl Çağrı Kuş, HSK Üyesi Alp Arslan ve MHP Merkez Disiplin Kurulu üyesi ve önceki dönem Ankara Barosu Başkan adayı Av. Gencer Özdemir kısa ir konuşma yaparak yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulundular.