Velayetin Değiştirilmesi Davası ve Şartları nelerdir?

Velayetin değiştirilmesi davasında velayete ilişkin mahkeme kararları kesin hüküm teşkik etmemektedir. Dolayısıyla mevcut durumda değişen şartlara göre velayet değiştirilebilir. Söz konusu değişiklik de davaya bakan hakimin kararıyla hayata geçirilmektedir.

Velayet ; reşit olmayan çocuğun, anne ve babasının himayesi altında olduğunu ifade etmektedir. Bu sebeple kanunen yasal sebepler öne sürülmedikçe, çocuğun velayeti anne ve babasının elinden alınamaz. Dolayısıyla hakim, ortada herhangi bir vasi atanmasına teşkil edecek bir durum görmedikçe, kısıtlanan ergin çocuklar anne ve babalarının velayeti altında kalmaktadırlar.

Velayet davası da özellikle evlilik birliğinin sonlandırılmasının ardından çocuğun velayeti kendisinde olmayan eşin, çocuğun velayetini elinde bulunduran eşe karşı açtığı bir aile hukuku davasıdır. Velayet davaları aile mahkemelerine yapılan başvuru sonu açılır ve söz konusu dava aile mahkemeleri tarafından görülür.

Velayetin Kapsamı Nedir?

Velayetin kapsamı 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 337, 340, 342 ve 346. maddelerinde açık bir şekilde belirtilmiştir. Bu maddelere göre velayet, söz konusu çocukların bakım, eğitim, öğretim ve korunması ile temsil görevlerini kapsamaktadır. Bu kapsamın içinde ayrıca çocukların kişiliklerine ve çocukların sahip olduğu mallara ilişkin hakları, görevleri, yetki ve yükümlülükleri de içermektedir. Bu noktada ana ve babalara biçilen yükümlülükler; çocuklarına bakmak, onları koruyup gözetmek, iyi şartlar altında geçimlerini sağlamak, yetiştirmelerini ve eğitimlerini uygun şartlar altında gerçekleştirmektedir.

Velayetin Değiştirilmesi Davası

Evlilik birliğinin sonlandırılmasının ardından söz konusu çocuğun velayet hakkını elinde bulunduran anne veya babanın mevcut durumunun değişmesi, daha sonra ortaya çıkan birtakım sebepler yüzünden velayet hakkının kanunen belirtildiği gibi kullanılmaması ya da çocuğun menfaatinin çakışması söz konusu olduğunda velayet hakkının değiştirilmesi gündeme getirilir.

Velayetin değiştirilmesi Yargıtay kararları da göz önünde bulundurulduğunda velayet hakkına sahip olmayan eş, çocuğun velayet hakkını elinde bulunduran diğer eş hakkında;

Çocuğun menfaatinin zedelendiği

Velayeti elinde bulunduran eşin kanunen belirtilen şekilde hakkını kullanmadığı

Çocukla ilgilenmediği veya çocuğun herhangi bir tehlike içinde olduğu

gibi gerekçeler öne sürerek aile mahkemesine “Velayetin Değiştirilmesi Davası” talebiyle dava açabilmektedir.