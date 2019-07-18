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Yargıtay Daire Başkanı Gençcan'dan Müjdeli Haber Geldi!

Yargıtay’ın en önemli isimlerinden biri olan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan, boşanma davlarının en önemli konusu olan nafakalara ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Boşanma sonrasında nafakasını tahsil edemeyen kişilerin, Aile mahkemelerine açılacak dava ile tahsil edilebilmesinin önünün açıldığı duyuruldu.

Hukuk 18.07.2019, 14:24 Tuğçe Hanım
Yargıtay Daire Başkanı Gençcan'dan Müjdeli Haber Geldi!

Yargıtay Daire Başkanından Müjdeli Haber Geldi!

Yargıtay’ın en önemli isimlerinden biri olan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan, boşanma davlarının en önemli konusu olan nafakalara ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Boşanma sonrasında nafakasını tahsil edemeyen kişilerin, Aile mahkemelerine açılacak dava ile tahsil edilebilmesinin önünün açıldığı duyuruldu. Kocasından boşanan kadınların talebi doğrultusunda, nafaka ödemesini gerçekleştirmeyen kocanın borçluları, ödemeleri koca yerine, nafakası ödenmeyen kadınlara yapması hedeflenmektedir. Nafaka ödemesi yapılmayan kadınların Aile mahkemelerine başvurarak bu taleplerini iletmeleri halinde, borçluya ödeme emri verilmesi davası açılarak, nafakası ödenmeyen eşin kocasının alacaklarını, nafaka olarak tahsil etmesi mümkündür.

Son yıllarda yargıda en çok tartışma yaratan konulardan biri olan ömür boyu nafaka ödemesi, önümüzdeki günlerde kabul edilmesi beklenen yeni yargı paketinde düzenlemeye tabi tutuldu. Boşanma davalarında ömür boyu nafaka ödemek istemeyen kişilere büyük kolaylık sağlayacak olan yeni yargı paketinin yürürlüğe gireceği tarih ise henüz herhangi bir netlik kazanmadı.

Ömür boyu nafaka ödeme zorunluluğunun yanı sıra nafakasını kocadan tahsil edemeyenler içinde farklı bir çözüm getirildi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan tarafından yapılan açıklamada, artık eşlerin kocalarından nafaka taleplerini Aile mahkemeleri üzerinden açacakları bir davayla tahsil edebilmeleri mümkün görünüyor. Ömer Uğur Gençcan tarafından yapılan açıklamada; nafakasını tahsil edemeyen eşlerin, Aile mahkemesine, borçluya ödeme emri verilmesi davası açarak, kocanın alacaklarını kendi adlarına nafaka olarak tahsil etmeleri hedeflenmektedir. Bu durumun gerçekleşmesi için mahkeme kararı şarttır.

Nafakasını Tahsil Edemeyenler İçin Önemli Karar!

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama, uzun süredir büyük tartışmalara neden olan bir konuya açıklık getirdir. Gençcan’ın açıklamasına göre artık nafakasını kocasından tahsil edemeyen kişilerin bu taleplerini Aile mahkemelerine bildirerek, kocaya yapılacak olan borç ödemelerinin doğrudan nafaka alacaklısı eşlere yapılması ön görülmektedir. Nafaka alacağını tahsil etmek amacıyla Aile mahkemesine açılacak, borçluya ödeme emri verilmesi davaları olumlu sonuçlanırsa, eşler nafakalarını, kocalarının borcu üzerinden tahsil edebilecekler.

Milyonlarca kişinin, eş ve çocuk nafakalarını tahsil edemediklerine dikkat çeken Ömer Uğur Gençcan, yapılan bu son düzenleme ile artık nafaka alacaklarının tahsilinin mümkün olduğunu belirtti. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu kapsamında ilgili maddelerince açılacak davalarda, borçluya ödeme emri açılması davası ile Aile mahkemesine başvuran kişilerin, nafaka tahsilatını mahkeme kararıyla borçlulardan doğrudan talep etmeleri mümkündür. Nafakasını tahsil edemeyenleri yakından ilgilendiren haber başlığıyla gündeme gelen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan’ın açıklaması, binlerce nafaka alacaklısının yüzünü güldürdü.

Uzun süredir tartışma konusu olan boşanma davaları ve nafakalar hakkındaki tüm sorunların çözümü için Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yargı reformu paketinde de bu konu hakkında çeşitli çalışmaların olması beklenmektedir. Henüz hazırlık aşamasında olan yargı paketinin, önümüzdeki günlerde Ak Parti tarafından meclise sunularak yürürlüğe girmesi beklenmektedir. Yeni yargı paketi içinde nafakalara ilişkin yapılacak olan düzenlemelerin yanı sıra hukuki anlamada uzun süredir yaşanan tüm açmazların çözüme kavuşturulması hedeflenmektedir.

Nafaka Tahsili İçin Dava Nereye ve Nasıl Açılacak?

Boşanma davalarında nafaka ödemeleri ve nafaka tahsili en çok tartışmaların yaşandığı konulardan biridir. Özellikle boşandıktan sonra eşine nafaka ödemesini yapmayan kişilerin mağdur ettiği binlerce insan, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan tarafından yapılan açıklamayla bu mağduriyetlerini giderebilecekler. Boşanma davası sonrasında eşine ödeme yapmayan kocaların borçlarının, eşin talep etmesi halinde, borçlular tarafından yapılacak olan ödemelerin koca yerine, nafakasını alamayan kadınlara yapması hedeflenmektedir. Bu konuda açılacak davaların Aile mahkemeleri üzerinden gerçekleştirilmesi mümkündür.

Nafaka tahsili için dava açmak isteyenler; Aile mahkemelerine başvuruda bulunarak, borçluya ödeme emri çıkarılması davası açmaları mümkündür. Bu davanın olumlu sonuçlanması halinde eşlerin nafakalarını, kocaya borcu bulunan kişilerden tahsil etmesi mümkündür. Özellikle düşük miktarda nafaka alacakları için kişilerin bu alacaklarını tahsil etmeleri oldukça zordu. Mahkeme ve avukat ücretleri nafakanın tahsilinden daha maliyetli olduğu için alacaklılar avukat aracılığıyla nafaka alacaklarını tahsil etmeye pek sıcak bakmıyorlardı. Ancak son düzenleme sayesinde Aile mahkemelerine açılacak olan, borçluya ödeme emri davası, davacı lehine sonuçlanırsa, kocanın borçlularından nafaka alacağını kolayca tahsil edebilmesi hedeflenmiştir.

Nafaka alacaklarına ilişkin karar sayesinde, kocasından nafaka almayan eşlerin Aile mahkemelerine yapacakları başvuru sonucunda bu alacaklarını tahsil etmeleri mümkündür. Örneğin; boşanma davası sonuçlanmış ve nafaka kararı verilmiş bir davada, nafaka ödemesini gerçekleştirmeyen eşin herhangi bir nedenden dolayı alacağı borçları, alacaklı oldukları kişilerden yani borçlulardan mahkeme kararı ile eşlerin tahsil etmesi mümkündür. Bu sayede kadınların nafaka konusunda yaşadığı mağduriyetlerin büyük ölçüde azaltılması beklenmektedir. Aile mahkemesine açılacak olan, borçluya ödeme emri davası, sizin lehinize sonuçlandığı takdirde nafaka miktarına göre eski eşinizin alacaklarını nafaka yerine siz alabilirsiniz. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan tarafından verilen bu müjdeli haber binlerce nafaka alacaklısının sorunlarına önemli bir çözüm oldu.  

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