Yargıtay'dan Yolcusunun Bagajını Kaybeden Havayolu Şirketine Emsal Karar

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu; iş görüşmesi için İspanya'ya giden tekstilcinin bagajının kendisine geç teslim edilmesi yüzünden iş görüşmesini yapamayan ve bu yüzden çevresinde "beceriksiz" yakıştırmasına maruz kalan kadının mağduriyetini haklı buldu. Yolcusunun bagajını kaybettiği için geç teslim eden havayolu şirketinin manevi tazminat ödemesine hükmeden Yüksek Mahkeme emsal niteliğinde bir karara imza attı.

Dünya devi tekstil markaları ile fason üretim anlaşması yapmak için Türkiye'den İspanya'ya giden tekstilci kadının bagajının kendisine geç teslim edilmesi nedeniyle açılan manevi tazminat davasında emsal bir karara hükmetti. Yüksek Mahkeme'ye konu olan olayda, bir tekstil firmasında pazarlama müdürü olarak görev yapan kadın yönetici, şirket merkezi İspanya'da bulunan dünyanın en büyük tekstil markalarından birine fason üretim yapabilmek amacıyla sözleşme imzalamak için yola çıktı.

Aylarca bu fason üretim anlaşması için hazırlanan tekstil şirketinin yöneticisi kadın, sözleşmeyi imzalayacak olmanın heyecanını yaşadığı yolda başına gelenler ile adeta sinirden küplere bindi. Uçağının İspanya'ya iniş yapmasıyla birlikte bagajına ulaşamayan tekstilci kadın derhal yetkililerle iletişime geçti. İçinde iş giysileri, sunum notları ve numuneleri olan çantasının, müşterisi olduğu havayolu şirketi tarafından kendisine ancak ertesi gün teslim edilebileceğinin söylenmesiyle şok geçiren tekstilci kadın yönetici, dünya devi markasıyla olan iş görüşmesini ertesi güne erteletti. Fakat ertesi gün de bavulu kendisine teslim edilmeyince tekstilci kadın sözleşmeyi imzalayamadan Türkiye'ye geri dönmek zorunda kaldı.

İş Yerinde "Beceriksiz" Yakıştırmasına Maruz Kaldı

Aylardır büyük emek harcayarak hazırlandığı sunum ve iş sözleşmesini gerçekleştiremeden Türkiye'ye geri dönmek zorunda kalan yönetici kadın, iş yerinde "beceriksiz" ithamlarına maruz kalınca, soluğu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde aldı. Havayolu şirketinin kendisine ait bavulunu kendisine zamanında teslim etmemesi sebebiyle giysiler ve günlük kişisel bakım malzemeleri satın almak zorunda kaldığını belirten davacı, şirket tarafından bekletildiği için boşuna otel ücreti ödediğini de öne sürdü.

Bavuldaki Eşyaları Eksik Çıktı

Kendisine geç teslim edilen bavulu ile Türkiye'ye döndükten sonra başlangıçta 21 kilo olan bavulun 19 kilogram olarak ve içinde spor ayakkabıları olmadan iade edildiğini belirten kadın, davalı havayolu şirketinin bu olayda ağır kusurlu olduğuna vurgu yaptı. Bavulun kendisine zamanında teslim edilmemiş olması sebebiyle dünya devi tekstil markasıyla sözleşme yapma şansını kaybederek amirlerinin ve diğer şirket çalışanlarının gözünde beceriksiz bir yönetici olarak algılanmasına neden olduğunu beyanla 20 bin TL manevi tazminat ile 5 bin Poingcare Frank karşılığı Türk Lirası maddi tazminatın yasal faiziyle birlikte davalı havayolu şirketinden tahsil edilip kendisine verilmesini talep etti.

2. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne savunma dilekçesini sunan davalı havayolu şirketi avukatı ise, 294,92 Euro tutarındaki ulaşım ve konaklama harcamaları düşerek geriye kalan 483,25 Euro karşılığı bin 122 TL tutarındaki ödemenin davacıya teklif edildiğini, ancak davacının bu teklifi kabul etmeyip söz konusu davayı açtığını öne sürdü.

Dosyayı değerlendiren yerel mahkeme, davacıya ait bavulun içinde spor malzemeleri olmaksızın eksik ve geç teslimi nedeniyle Montreal Sözleşmesi hükümlerine göre davacının manevi tazminat talep edemeyeceğine dikkat çekti. Davacının bavulun eksik ve geç teslimi karşısında kişilik haklarının haksız olarak saldırıya uğradığından bahsedilemeyeceğine vurgu yapan mahkeme, manevi tazminat koşullarının oluşmaması nedeniyle manevi tazminat isteminin de reddine hükmetti.

Mahkeme Kararında Direndi

Davacı kadın, 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin bu hükmünü temyiz edince devreye Yargıtay 11. Hukuk Dairesi girdi. Dosyayı inceleyen Yüksek Mahkeme, kararın hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle ilk derece mahkemesinin hükmünü oy birliği ile bozdu. Mahkeme ilk kararında direnince bu sefer devreye Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi. Kurul, bagajı geç ve eksik teslim edilen davacıya davalı havayolu şirketinin manevi tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti. Kurul kararında şöyle denildi:

Manevi tazminat isteminin temelinde davalının haksız fiilde bulunduğuna dikkat çekilen kararda, "Bilindiği üzere haksız eylemin unsurları hukuka aykırı fiil, kusur, zarar ve fiil ile zarar arasında illiyet bağı bulunmasıdır. Gerçekten de davacı önemli bir iş görüşmesi gerçekleştirmek amacıyla gittiği İspanya’dan randevusunu bir gün sonraya erteletmesine rağmen içinde iş görüşmesinde giyeceği giysilerin de yer aldığı şahsi eşyaları, sunum notları ve kumaş numunelerinin bulunduğu bavulu bu sürede teslim edilmemiştir.

Bu durumun davacının mesleki itibarını ve kariyerini olumsuz etkilediğini ve moral ve motivasyonunu düşürdüğünü, davacının elem ve ızdırap duymasına neden olduğunu kabul ederek tazminat şartlarının oluştuğuna kabul edilmesi gerektiğine hükmetmiştir.

Kaynak: Hukuk haberleri