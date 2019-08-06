Yargıtay Eşin Yatağı Ayırması Halinde Tazminat Ödemesi Gerektiğine Hükmetti
Yargıtay Eşin Yatağı Ayırması Halinde Tazminat Ödemesi Gerektiğine Hüküm Vererek Emsal Karara İmza Attı
Yargıtay Eşin Yatağı Ayırması Halinde Tazminat Ödemesi Gerektiğine Hüküm Vererek Emsal Karara İmza Attı
Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin aldığı karara göre, Türk Medeni Kanunu çerçevesinde, eşinden yatağını ayırmanın diğer eşin kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığı belirtildi. Bu davranış mahkeme tarafından hakkaniyet çerçevesinde tazminat ödeme sebebi olarak görüldü.
Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan kadın, eşine şiddetli geçimsizlik nedeni ile boşanma davası açtı. Aile Mahkemesi’ne başvuran kadın, kocasının yatağını kendisininkinden ayırdığını ve cinsel ilişkiye girmekten kaçındığını belirterek, kocasının üzerine düşen cinsel görevi yapmadığını belirtti ve dava açarak manevi tazminat talebinde bulundu.
Davacı Kadının Temyizi ile Devreye 2. Hukuk Dairesi Girdi
Türk Medeni Kanunu’na Göre Kişilik Haklarına Saldırı Tazminat Ödenmesini Gerektiriyor
Alınan kararda; davalı erkek açıkça eşi ile yataklarını ayırarak cinsel yükümlülüklerini yerine getirmemektedir ibaresi yer aldı. Davalı erkeğin bu kusurlu davranışının, eşi için kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu belirtildi. Bu çerçevede Türk Medeni Kanunu’nun 174’üncü maddesinin davacı kadının yararına olduğu görülür. Kadının Medeni Kanun çerçevesinde haklı olduğu gerekçesi ile tazminat kararının incelenmesi gerektiğine karar verildi.
Kararın incelenmesi ile, tarafların sosyal ve ekonomik durumları göz önünde bulundurularak ve fiilin işlenme derecesi konusunda hakkaniyet çerçevesinde uygun miktarda kadının tazminat alması gerektiği ön görülmüştür. Bu durumun onaylanmaması Yargıtay tarafından yanlış bulunmuş, böylece yanlış kararın oy birliği ile bozulması gerektiğine karar verilmiştir.
Kaynak: https://ilkayuyarkaba.av.tr/
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