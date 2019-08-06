Yargıtay Eşin Yatağı Ayırması Halinde Tazminat Ödemesi Gerektiğine Hükmetti

Yargıtay Eşin Yatağı Ayırması Halinde Tazminat Ödemesi Gerektiğine Hüküm Vererek Emsal Karara İmza Attı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin aldığı karara göre, Türk Medeni Kanunu çerçevesinde, eşinden yatağını ayırmanın diğer eşin kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığı belirtildi. Bu davranış mahkeme tarafından hakkaniyet çerçevesinde tazminat ödeme sebebi olarak görüldü.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan kadın, eşine şiddetli geçimsizlik nedeni ile boşanma davası açtı. Aile Mahkemesi’ne başvuran kadın, kocasının yatağını kendisininkinden ayırdığını ve cinsel ilişkiye girmekten kaçındığını belirterek, kocasının üzerine düşen cinsel görevi yapmadığını belirtti ve dava açarak manevi tazminat talebinde bulundu.

Davacı Kadının Temyizi ile Devreye 2. Hukuk Dairesi Girdi

Türk Medeni Kanunu’na Göre Kişilik Haklarına Saldırı Tazminat Ödenmesini Gerektiriyor

Aile Mahkemesi tarafından, davalı koca da dinlendi. Mahkeme kararı ile tarafların boşanma isteği doğrultusunda çift boşandı fakat kadının tazminat talebine haklı olmadığı gerekçesi ile ret geldi. Davacı olan kadın, talebinin reddedilmesi üzerine kararı temyiz etti. Böylece devreye 2. Hukuk Dairesi girmiş oldu. 2. Hukuk Dairesi, mahkemeye Türk Medeni Kanunu’nun 174’üncü maddesini öne sürdü. Öne sürülen maddede kişilik haklarının saldırıya uğraması halinde, kusurlu tarafın manevi tazminat ödemesine hüküm verilmiştir. Kocanın yatağını ayırmasının kişiler haklara bir saldırı olduğu ve davacı kadının tazminat alması gerektiği savunuldu.

Alınan kararda; davalı erkek açıkça eşi ile yataklarını ayırarak cinsel yükümlülüklerini yerine getirmemektedir ibaresi yer aldı. Davalı erkeğin bu kusurlu davranışının, eşi için kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu belirtildi. Bu çerçevede Türk Medeni Kanunu’nun 174’üncü maddesinin davacı kadının yararına olduğu görülür. Kadının Medeni Kanun çerçevesinde haklı olduğu gerekçesi ile tazminat kararının incelenmesi gerektiğine karar verildi.

Kararın incelenmesi ile, tarafların sosyal ve ekonomik durumları göz önünde bulundurularak ve fiilin işlenme derecesi konusunda hakkaniyet çerçevesinde uygun miktarda kadının tazminat alması gerektiği ön görülmüştür. Bu durumun onaylanmaması Yargıtay tarafından yanlış bulunmuş, böylece yanlış kararın oy birliği ile bozulması gerektiğine karar verilmiştir.

Kaynak: https://ilkayuyarkaba.av.tr/