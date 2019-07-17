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Yeni Yargı Paketi Hakkında Flaş Gelişme!

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Hukuk 16.07.2019, 13:34 16.07.2019, 14:35 Emir Yılmaz
Yeni Yargı Paketi Hakkında Flaş Gelişme!

Yeni Yargı Paketi Hakkında Flaş Gelişme!

Son yıllarda vatandaşlar tarafından merak edilen en önemli çalışmalardan biri olan yeni yargı reformu, geçtiğimiz günlerde şekillenmeye başladı. Yaklaşık 65 maddelik bir içeriğe sahip olan yeni yargı paketi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunuldu. Ak Parti milletvekilleri tarafından önümüzdeki günlerde yeni yargı reformu paketinin Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanlığı’na sunulması beklenmektedir.

Adalet Bakanlığı tarafından uzun süredir dikkatle hazırlanan yeni yargı reformunun içeriğinde ise birçok vatandaşı yakından ilgilendiren maddeler yer almaktadır. Yeni yargı paketi kapsamında açmaza giren birçok önemli meselenin çözülmesi hedeflenmektedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen aylarda Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde duyurulan yeni yargı paketinin son halini almasına sayılı günler kaldı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yeni yargı reformu kapsamında yapılan görüşmelerin ardından Ak Parti içinde yeni yargı paketine yönelik teklifin meclise sunulması gündeme gelmişti. 3 ya da 4 adet yeni yargı paketinin daha yayınlanacak olan bu ilk yargı paketinden sonra hazırlanması planlanmaktadır. Bu sayede ülke genelinde yargıya ilişkin yaşanan birçok tartışmanın çözüme kavuşması sağlanacaktır.

Kısa süre içinde yayımlanması beklenen yeni yargı paketinin ilkinde 65 maddeden oluşan yeni yargı stratejisinin olması beklenmektedir. Ak Parti gurubu içinde son şeklini alacak olan yargı paketi ilerleyen günlerde meclise sunulması beklenmektedir. Meclis içinde birçok parti grubunun yeni yargı paketini desteklemesi beklenmektedir.

Yeni Yargı Paketinde Neler Var?

Uzun süredir Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yargı paketi kapsamında birçok farklı konuda yeni düzenlemelerin getirilmesi beklenmektedir. Özellikle ifade özgürlüğünün kapsamının genişletilmesi, tutukluluk süreleri ve hukuk mesleğini icra edeceklere yönelik birçok konu yeni yargı paketinde dikkat çeken başlıklar arasında yer almaktadır. Aynı zamanda yeni yargı reformu kapsamında ülke genelinde yargı sürecinin takip edilmesine yönelik bakanlığa ve diğer hukuk kurumlarına bağlı olarak farklı takip merkezlerinin kurulması da paketin bir diğer dikkat çeken başlığıdır. Bu kapsam doğrultusunda, Yargı Performansı ve Ölçüm Takip Merkezlerinin kurulması ve yargı süreçlerinin daha kapsamlı bir şekilde takip edilmesi hedeflenmektedir.

Yeni yargı reformu kapsamında; hukuk mesleklerine giriş sınavlarına ilişkin yeni düzenlemelerle birlikte, avukat, hâkim, savcı ve noter olabilmek için farklı sınav sistemleri ve mülakat komisyonlarının oluşturulması hedeflenmektedir. Aynı zamanda hukuk fakültelerinin kapsamında da farklılıklar yapılarak hukuk kalitesinin arttırılması beklenmektedir.

Tutuklama süreleri ve tutuklama kararlarına yönelik vatandaşların mağduriyetini önlemek için yeni tedbirlerin alınması da yeni yargı paketinde en çok merak edilen konulardan biridir. Bununla birlikte ifade özgürlüğünün kapsamında yenilikler ve ifade özgürlüğünün kapsamının geliştirilmesine yönelik çalışmalarda, yeni hukuk paketinin içinde yer almaktadır.

Yeni Yargı Paketinde İfade Özgürlüğü Kapsamı Genişletilecek!

Yeni yargı reformu maddeleri arasında en çok dikkat çekeni, son yıllarda sıklıkla gündeme gelen ifade özgürlüğü meselesinin de çözüme kavuşturulması hedeflenmektedir. İfade özgürlüğünün korunması ve geliştirilmesine yönelik atılacak bu yeni adımlarla birlikte; 5 yılın altında kalan ve ifade özgürlüğü suçu kapsamında yer alan alanlarda yeni kanuni incelemelerin önünün açılması beklenmektedir.

İfade özgürlüğüne yönelik suçlarda istinaf yoluna ilişkin de yeni düzenlemeler yargı paketinin içinde yer almaktadır. İstinaftan sonra üçüncü bir yargı yolunun ön görülmesi ve bu sayede Yargıtay temyiz incelemesinin de ifade özgürlüğü kapsamına alınması hedeflenmektedir.

Tutukluluk Sürelerinde Yeni Düzenleme!

Yeni yargı reformunda birçok vatandaşı yakından ilgilendiren en önemli maddelerden biri yeni tutukluluk süresi üst sınırı meselesidir. Önümüzdeki günlerde yürürlüğe girmesi beklenen yeni yargı paketi kapsamında yargılama boyunca uzun süre tutukluluk yaşayan kişilerin yaşadığı tutukluluk sürelerinde kısaltmalar ön görülmektedir. Yeni yargı reformu kapsamında kovuşturma ve soruşturma süreci olmak üzere iki farklı unsur gündeme gelmiştir. Bu sayede iki farklı tutukluluk süresi olması ön görülmektedir.

Yeni yargı paketi kapsamında tutukluluk sürelerinin asliye ceza davalarında en fazla 6 ay ve ağır ceza suçlarında ise en fazla 1 yıl kadar olması hedeflenmektedir. Yeni yargı paketi kapsamında en uzun tutukluluk üst sınırının 1 yıl olması ön görülmüştür. Terör ve toplu suçlar için de en fazla mahkemenin 2 yılı aşmadan davaları çözüme kavuşturması beklenmektedir. Yeni yargı paketinde tutukluluk üst sınırının azaltılması birçok kişi tarafından daha yargı paketi yayımlanmadan bile memnuniyetle karşılanmıştır.

Hukuk Mesleğine Giriş Sınavlarında Yeni Değişiklikler Yapılacak!

Yeni yargı paketinde en çok dikkat çeken hususlardan biri hukuk kalitesinin arttırılmasına yönelik olan çalışmalardır. Özellikle hukuk mesleğine giriş için yapılacak sınavlarda yeni değişikliklerin olması beklenmektedir. Türkiye Barolar Birliği tarafından gündeme getirilen bu konu, yeni yargı paketinin ilkinde yer alması beklenmektedir.

Hukuk fakültelerinden mezun olan kişiler için; hâkimlik, savcılık, avukatlık ve noterlik gibi mesleklerde yeni ve daha katılımcı sınav mülakat komisyonlarının kurulması ve mülakat üyelerinin değiştirilmesine yönelik adımlar atılmıştır. Yeni paket kapsamında mülakat komisyonlarının üyeleri arasında; Yargıtay, Danıştay, HSK Genel Sekreterliği ve Adalet Bakanlığı üyelerinin yer alması beklenmektedir.  

  

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