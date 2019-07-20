Zuhal Olcay'a Yargıtay'dan Hapis Şoku!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret, Ünlü Sanatçının Dava Süreci İhbar İle Başladı! Zuhal Olcay'a Yargıtay'dan Hapis Şoku!
Zuhal Olcay'a Yargıtay'dan Hapis Şoku!
Oyuncu ve şarkıcı Zuhal Olcay, geçtiğimiz aylarda bir konseri sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle dava açılmıştı. Cumhurbaşkanına hakaret davası kapsamında Zuhal Olcay’a 11 ay 20 günlük hapis cezası verilmiş fakat ertelenmiştir. Geçtiğimiz günlerde Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından Zuhal Olcay’ın hapis cezası onandığı kararı verilmiştir.
Bir mekânda şarkı söylediği sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Zuhal Olcay, 11 ay 20 günlük hapis cezasına çarptırılmış ve bu karar Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onanmıştır.
Ünlü Sanatçının Dava Süreci İhbar İle Başladı!
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve mahkemeye sunulan iddia namede, sanatçı Zuhal Olcay’ın Cumhurbaşkanına alenen hakaret suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması talep edildi.
İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından görülen davada Zuhal Olcay hakkında cumhurbaşkanına hakaretten dolayı 10 ay hapis cezası verildi. İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi kararını, İstanbul bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, 11 ay 20 olarak değiştirerek sanık Zuhal Olcay’ın hapis cezasını arttırdı. Hapis cezasını erteleyen mahkemenin kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatları tarafından temyiz edildi. Ertelenme kararını temyiz eden avukatların bu talepleri, geçtiğimiz günlerde Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından yayınlanan kararla kabul edildi. Cumhurbaşkanına hakaretten 11 ay 20 hapis cezası onanan sanatçı Zuhal Olcay ise konu hakkında henüz bir açıklamada bulunmadı.
Fazıl Say’dan Zuhal Olcay’a Destek Geldi!
Zuhal Olcay’ın 11 ay 20 günlük hapis cezasının Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onanmasının ardından, başarılı oyuncu ve şarkıcı Zuhal Olcay hakkında ünlülerden destek geldi. Muhalif kimliğiyle bilinen dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, sosyal medya hesaplarından Zuhal Olcay’a destek içeren bir mesaj yayınladı. Fazıl Say’ın yanı sıra Zuhal Olcay’ın sevenleri ve diğer pek çok sanatçı tarafından da destek mesajları sosyal medyada ilk sıralarda yerini aldı.
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