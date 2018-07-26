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Hüma Sultan, Ayyıldız ve Saray Hanım Evi üyeleri Kapadokya gezisine katıldı

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Hüma Sultan, Ayyıldız ve Saray Hanım Evi üyeleri Kapadokya gezisine katıldı
Sosyal ve kültürel belediyecilikte öncü olan Pursaklar Belediyesi, Hüma Sultan, Ayyıldız ve Saray Hanım Evi üyelerinden oluşan 43 kişilik gruba Kapadokya’yı gezdirdi.

Pursaklar Belediyesi kültür gezileri kapsamında şu ana kadar binlerce vatandaşı Türkiye’nin güzellikleriyle buluşturdu. Kültür gezilerine devam eden belediye, çok sayıda hanımı Kapadokya’nın tarihi ve turistik güzellikleriyle buluşturdu. Bu kapsamda düzenlenen Kapadokya’daki geziye Devrent Vadisi ile başlayan hanımlar, sırasıyla Paşabağları Vadisi, Kilise, Manastır, Avanos, Göreme Açık Hava Müzesi, Esentepe, Üçhisar Kalesi, Özkonak Yeraltı Şehri gibi çok sayıda tarihi ve turistik mekanı gezdi.

Türkiye’nin tarihi ve doğal güzelliklerini gezip görme imkanı bulan kadınlar kendilerine sağlanan imkanlardan dolayı Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’e teşekkür etti.

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