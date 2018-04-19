Hüma Sultan Hanım Evi kuaför ve pastacılık bölümü kursiyerleri Saray Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti

Pursaklar Belediyesi hanım evlerindeki üyeler sosyal sorumluluk projeleri kapsamında huzur evlerine, rehabilitasyon merkezlerine, hasta ziyaretlerine devam ediyor.

Bu kapsamda Saray Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi ni ziyaret eden Pursaklar Hüma Sultan Hanım Evi üyeleri, burada yaşayan çocukların sanat atölyelerini gezip çalışmaları inceledi.

Çocuklarla sohbet eden kadınlar, sürekli bakım ünitesinde bulunan çocuklara da moral verdi. Bu tür ziyaretlerin önemli olduğunu vurgulayan kadınlar “Çocuklar mehter gösterilerine bizi davet etti.

En kısa sürede tekrar ziyaret edeceğiz. Bu mekanları ziyaretçisiz bırakmamalıyız” mesajı verdi.