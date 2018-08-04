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Hüma Sultan Hanım Evi üyeleri 108 saatlik Türkçe F klavye eğitimini tamamladı

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Hüma Sultan Hanım Evi üyeleri 108 saatlik Türkçe F klavye eğitimini tamamladı
Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi üyesi 19 kadın 108 saatlik bilgisayar yaz kursunda F klavye eğitimini tamamlayıp sertifika aldı.

Hüma Sultan Hanım Evi’ndeki bilgisayar sınıfında eğitimlerini tamamlayan hanımlar öğrendiklerini daha da geliştirmek için hızlı klavye kullanma kursuna yazıldı.

Türkçe F klavye üzerine 108 saat eğitim alan kursiyerler, on parmak yazı yazmayı öğrendi.  Özellikle kâtiplik gibi sınavlara girecek olan hanımların yoğun ilgi gösterdiği kurstan 19 kişi daha mezun oldu. Eğitimlerine düzenli olarak devam eden ve büyük bir disiplin içinde kursu bitirip sertifika alan hanımlar, sertifika törenlerini bir kafede kutladı.

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