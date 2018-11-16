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Hüma Sultan Hanım Evi üyeleri Beypazarı’na gezi düzenledi

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Hüma Sultan Hanım Evi üyeleri Beypazarı’na gezi düzenledi
Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi'ndeki çeşitli kursa katılan kadınlardan oluşan 44 kişilik grup, Beypazarı’nı gezerek stres attı.

Hüma Sultan Hanım Evindeki kurslara katılan 44 kişilik kadın grup, Beypazarı’na gezi düzenleyerek oradaki tarihi ve doğal güzellikleri yerinde gördü. Gezi kapsamında Beypazarı soda fabrikasını, Halk Eğitim Merkezi dokuma ve gümüş atölyelerini ziyaret eden hanımlar, burada yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alıp, tecrübelerini paylaştı. 800 yıllık çınar ağacı ve yaşayan müzeye de giden kadınlar, geleneksel Beypazarı mutfağının birbirinden güzel yemeklerini tattı.

Ankara’nın tarihi ve turistik yerlerini gezip görmeye devam eden kadınlar Beypazarı ziyaretini tamamlayıp Pursaklar’a döndü. Sunulan hizmetlerden dolayı Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’e teşekkür eden kadınlar “Çok verimli bir gezi oldu. Beypazarı’nın güzelliklerini görme imkânı elde ettik. Selçuk Başkanımıza teşekkür ediyoruz diyerek duygularını ifade etti.

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