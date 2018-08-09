Hüma Sultan Hanım Evi'nde ki yaz kursuna katılan kursiyerler kara kalem resim çalışması ve takı tasarımları sergisi açtı

Hüma Sultan Hanım Evi'nde ki yaz kursuna katılan 80 kursiyer yaptıkları kara kalem resim çalışması ve takı tasarımlarıyla takdir topladı. Sergiyi ziyaret eden Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin kursiyerleri tebrik edip başarılar diledi.

1,5 aylık yaz kursuna katılan 80 hanım ortaya birbirinden güzel ürünler çıkarttı. Hüma Sultan Hanım Evindeki dikiş nakış, kara kalem resim ve miyuki takı tasarımı kursuna katılan kursiyerler yetenekleriyle göz doldurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan, Başkan Selçuk Çetin’e; Şehit Ömer Halisdemir’den Orhan Gencebay’a birçok ismi kara kalem çalışmasıyla resmeden kursiyerler yetenekleriyle büyük beğeni topladı. Sergiyi gezen Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin ve Pursaklar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Çetin, kursiyerleri çalışmaları yakından inceleyip kursiyerleri tebrik etti. Merkezdeki diğer sınıfları da gezen Başkan Selçuk Çetin, bilgisayar sınıfında F Klavye kursuna katılan hanımlar ile dikiş nakış kursiyerlerinin çalışmalarını inceledi. Yapılan her işin ürününün büyük emeklerle ortaya çıktığını belirten Başkan Selçuk Çetin “Hanım kardeşlerimizi tebrik ediyorum.

Bu güzel mekanları doldurup hem meslek ediniyorlar hem de kendilerini geliştiriyorlar. Vakitlerini verimli bir şekilde geçiriyorlar. Ortaya çok güzel ürünler çıkartmışlar. Emeklerine sağlık. Hepsine başarılar diliyorum” dedi. Bilgisayar sınıfındaki kursiyerlerle de sohbet eden Başkan, Türkçe klavyenin önemini anlatarak bu alanda çaba gösterip eğitim alan kursiyerleri tebrik etti. Ziyaret esnasında Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’e kara kalem çalışmasıyla yapılan resmi hediye edildi.