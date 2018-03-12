Hüseyin Hüsnü Tekışık İlkokulu öğrencileri, AFAD Deprem Simülasyon Merkezi'nde deprem hakkında bilgilendirdi

Çankaya Belediyesi, Hüseyin Hüsnü Tekışık İlkokulu öğrencilerini, deprem anında yaşanacaklar konusunda bilgilendirmek amacıyla AFAD Deprem Simülasyon Merkezi’ne götürdü.

Okulların fiziki koşullarını iyileştirerek ve çevre düzenlemesini gerçekleştirerek öğrencilerin sağlıklı bir ortamda eğitim almasını sağlayan Çankaya Belediyesi, çocukların bilinçlenmesi konusunda da çeşitli eğitimler düzenliyor. Belediye, bu defa Hüseyin Hüsnü Tekışık İlkokulu öğrencilerini AFAD Deprem Simülasyon Merkezi 'nde deprem hakkında bilgilendirdi.

Türkiye'nin tek deprem simülasyon merkezi olan AFAD Deprem Simülasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimde öğrenciler, gerçek bir deprem sırasında neler yaşandığını ve nasıl davranmaları gerektiğini yaşayarak öğrendi.

Olası bir deprem karşısında yapılması gerekenler konusunda uzmanlar tarafından verilen teorik eğitimde deprem anında duruş pozisyonu, uygun alanlar, deprem sonrası yapılması gerekenler, acil durum çantası gibi temel bilgiler paylaşıldı. Öğrenciler daha sonra en gelişmiş simülasyon merkezinde oluşturulan yapay deprem ortamında gerçek bir depremde yaşanabilecekleri ve neler yapmaları gerektiğini yaşayarak deneyimledi. Öğretmenlerinin de katıldığı farklı oyunlar eşliğinde verilen eğitimde, deprem eğitimi kitapçığı hediye edildi.