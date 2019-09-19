İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde

Gündem 19.09.2019, 13:14
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde
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ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Güvenlik Kongresi'ne katıldı.

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