İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Haftası etkinlikleri için Balgat 10 Nisan Polis Merkezi Amirliği'ni ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 Nisan Salı günü, Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde Balgat 10 Nisan Polis Merkezi Amirliği’nde emniyet personeliyle kahvaltıda bir araya geldi.

Kahvaltıya Ankara Valisi Ercan Topaca , Ankara Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok , Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve emniyet personeli katıldı.

Kahvaltıda konuşan Soylu, Emniyet Teşkilatı personeliyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek huzur ve asayişin sağlanmasına katkılarından dolayı emniyet personeline ve ailelerine teşekkür etti.

Soylu, polislerin önemli görevlerinin olduğunu ifade ederek "Sabahın erken saatlerinde Azez, Afrin, Şırnak ve İstanbul'daki polis arkadaşlarımızla konuşmalar yaptık. Aslında konuştuğumuz hinterlant yaptığınız görevi ve bu memleket için öneminizi bir kez daha ifade ediyor. Hepinizin huzurunda tüm Polis Teşkilatımızı tebrik ediyoruz. Çıtayı her gün yükseltiyorsunuz." dedi.

Türkiye İstatistik Kurumunun 2017 memnuniyet araştırmasına göre, vatandaşların yüzde 74,4'ünün asayişten birinci derecede memnun olduğuna işaret eden Soylu, bunu üst noktada tutmak gerektiğini söyledi.

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok da Türk Polis Teşkilatının 173 yıldır memleketin bekası, milletin refahı, huzuru, sükûnu ve güvenliği için var gücüyle çalışmaya devam ettiğini; bunu yaparken teşkilatın, millî iradenin seçmiş olduğu meşru siyasi otoritenin emrinde görev yapmaya devam edeceğini vurguladı.

Süleyman Soylu ve Selami Altınok, telsizden polislerin 10 Nisan Polis Günü'nü kutladı.

Soylu, telsizden polislere "Allah birliğimizi ve beraberliğimizi muhafaza etsin. Allah sizleri muhafaza etsin. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Allah büyük milletimizin yardımcısı olsun. Allah'a emanet olun." diye seslendi.