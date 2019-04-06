İcradan Satılık Araçlar Ankara

Ankara icradan satılık araçlar sıfır ya da ikinci el araçları çok daha uygun fiyatlara satın almanızı sağlayan bir satış yöntemidir. İhaleye çıkan araçları yarı fiyatına satın alabilirsiniz.

İcra araçları, icra ihalelerinde satışa çıkarılmış olan araçlardır ve ihale kapsamında en yüksek fiyatı veren kişiler aracı satın alabilmektedir. Bu araçlar genellikle yarı fiyatına satılmaktadır. Ancak ihaleye girmek için belirli bir fiyat ödenmesi gerekmektedir.

Değerleri oldukça yüksek olan araçlar, oldukça uygun fiyatlarla satın alınabilmektedir. İcra araçları, ikinci el araçlardan çok daha mantıklı bir alışveriş olduğu için tercih edilebilmektedir. Borçlu olan kişiler, borçlarını ödemediği durumlarda bu araçlar icra satılık araçları olarak satışa sunulmaktadır.

Ankara’da İcra ile Satışa Sunulan Araçlar

İcradan satılık araçlar icra müdürü ve polis eşliğinde belirli zamanlarda gerçekleştirilmektedir. İhalelerin yapıldığı bölgelerde güvenlik önlemleri oldukça sıkıdır. Bu bölgede 24 saat boyunca kameralar ile gözlem yapılmaktadır. İhalelerin güvenliği bu noktada tamamen devlet sorumluluğu altında olmaktadır.

Bu detayların yanı sıra icradan satılık araç satın almak için belirli koşulları da karşılamak gerekmektedir. Bu noktada ihaleye girmek için belirli bir ücretin ödenmesi gerekmektedir.

Bu aşamada Ankara’da icradan araç satışında kişiler araçları, yarı yarıya değerinde satın alarak oldukça karlı bir alışveriş yapabilmektedir. İhaleye girdikten sonra araçlar değerlerinin oldukça altında satın alınabilmektedir.

Bankadan Satılık Olan İcra Araçları

İcra müdürlüğü icralık arabalar ikinci el araç almaktan daha çok tercih edilmektedir. Özellikle sıfır araçların oldukça uygun fiyatlarla satışa sunulması sayesinde, piyasa fiyatlarının oldukça altına araç satın alınabilmektedir. İhale ile satışı yapılan bu araçları satın almak için Ankara bölgesinde ihaleye girmek için belirli bir ücretin ödenmesi gerekmektedir.

Bu ücretin ödenmesinden sonra ise ihaleye giren diğer kişilerle de ihale başlar. İhalede en yüksek fiyatı verenler aracın sahibi olur. Haciz satışları kapsamında açılan ihalelere katılarak açık arttırma neticesinde en yüksek teklifin verilmesi durumunda piyasa fiyatlarının oldukça altına araçları satın alabilirsiniz.

İcradan satılık araçlar Ankara sayesinde sıfır ya da ikinci el araçları piyasadan çok daha uygun fiyatlara satın alabilirsiniz.