Bülent Ertekin

Soru basit.

İDİL nerededir?

İlkokulu es geçtim. Ortaokul, lise ve üniversitede okuyan talebelere bu soruyu sorarsanız emin olun %90 nından BİLMİYORUM!!! cevabını alacaksınızdır. Ne kadar acı değil mi? Üzülün!!! Zira bir o kadar da HAKİKAT.

Zira,

OKUMUYOR...

SORMUYOR...

ARAŞTIRMIYOR...

SALDIM ÇAYIRA, MEVLÂM KAYIRA bir durumda yaşıyoruz.

Ne diyelim

GÖRELİM MEVLA NEYLER,

NEYLERSE GÜZEL EYLER...

Amenna...



İdil, Güney Doğu Anadolu bölgesinde bulunan Şırnak ilinin yaklaşık 73.000 nüfuslu bir ilçesidir. İdil ilçesi, Şırnak'ın Cizre ve Güçlükonak ilçeleriyle birlikte Mardin'in Dargeçit, Midyat ve Nusaybin ilçeleriyle de komşudur ve Şırnak'ın Suriye'ye sınırı olan ilçelerindendir.



Şu sıralar buralarda bir hareketlilik, bir aksiyon, bir canlılık sözkonusu. Lâkin bu kadar AKSİYONER bir İLÇEDE OLANLARDAN HABERİN(M)İZ VAR MI ACABA?

İnanın ne benim, nede; eminim ki sizlerin haberi yoktur. Taki üyesi olduğum watsap grubundan gelen bir yazıdan sonra olanlardan benim de bilgim ve haberim oldu. Gelin isterseniz gruptan gelen yazıyı beraber okuyalım



İDİLDE NE OLUYOR:



İnanıyorum başlığa bakınca siz değerli takipçimiz ve okurlarımızda merak etmişsinizdir. Evet İdil’de neler oluyor. İmar afı ile birlikte İdil’de fırsat kollayan arazi ve arsa tacirleri gelişi güzel buldukları her yerde hazine arazilerini temizleyerek sahiplenmeye başladılar. Bu kabul edilebilir birşey değil, çünkü doğanın dengesiyle oynamak insanın dengesiyle oynamaktan hiçbir farkı yok,biz büyüklerimizden dinlerdik eskiden İdil’in dört tarafı bağ bahçelerle çevriliydi, her tarafta su yatakları vardı. Ama gel görki şimdi güzelim İdil gittikçe çölleşmeye ve betonlaşmaya başladı,iklimler değişti. Bu olduk yerde olmuyor. Doğanın dengesiyle oynarsan, doğada senin dengenle oynar. Biliyorum bu yazıyı okuyan çok insan belkide bana cephe olacak yâda kızacaklardır, ama olsun hiç fark etmiyor. Biz İdil 1937 Spor Kulübü

olarak sadece sporla uğraşmıyoruz, kendimize ilke edindik, yanlışın karşısında dik durmayı,ama doğruyuda alkışlamayı bir görev gördük.

Şimdi soruyorum nerde bu TEMA vakfı temsilcileri, nerde bu sözde İdil’i güzelleştirme ve geliştirme derneği, nerde İdil üniversitesini kurma derneği yöneticileri, nerede bu STK’lar, en önemlisi nerede bu yetkililer, bir sözümde bu arsa ve arazi sevdalılarına bu gözünü para hırsı bürümüş sözde İdil'lilere çocuklarımıza,yeni nesillere birlikte yaşanabilir bir İdil bırakalım. Bize düşen de budur. Çünkü İdil tarihi ile dillerin ve dinlerin bir arada yaşadığı kültürü ve doğasıyla çevresine örnek olmuş bir ilçeydi. Gelin, İdil 1937 Sporun öncülüğünde gerekli mercilerden izin alarak temizlenen yâda çevredeki hazine arazilerini hep birlikte yeşillendirelim, İdil’in çevresini İdil’e yakışır bir şekilde yaşanabilir bir hale getirelim. Bize yakışanda budur. İnanın görülen manzara karşısında hayretlere düşmemek elde değil, her tarafta kepçeler harıl harıl çalışıyor. Bu manzara 6 yıldır iç savaşla boğuşan Suriye’de bile yok,mafyanın çok etkin olduğu yarı gelişmiş ülkelerde yok,yol yakın iken yanlıştan dönelim ve hep birlikte daha güzel yaşana bilir bir İdil için el ele verelim. Çevreye zeytin ağaçları, fıstık ağaçları dikelim, seracılık yapalım hem ekonomiye katkıda bulunalım, hem de hep birlikte güzelim İdil'imizi kalkındıralım aksi taktirde

sesimizin ulaşabildiği heryere ulaşacağız. Bir çağrımızda yetkilileredir. Lütfen, bu çığlığımızı duyup doğaya ve İdil’le sahip çıkalım yada İdil 1937 Spor Kulübü olarak çalması gereken her kapıyı çalacağız. Unutmayın,

DOĞA BEKÇİ İLE DEĞİL SEVGİ İLE KORUNUR.



Saygılarımla

UYAFA Diyarbakır Bölge Başkanı

İdil 1937 Spor Kulübü



Evet bölgesini seven bir kardeşimiz abimizin gönlünden gelen ve



YÖRESEL DEĞER VE GÜZELLİKLERİMİZİN RANT YÂDA RANTÇILAR YÜZÜNDEN HEBA EDİLMEMESİ İÇİN YÜREĞİNDEN SATIRLARA DÖKÜLEN

DİLEK VE TEMENNİLERİDİR.



İnşaallah vatan sevdalıları nazara dikkate alır da İDİL ÖZÜNE DÖNER.



Selâm ve dua ile.