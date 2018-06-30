İftira ve hakaret bu kadar kolay olmuş!

Eyüphan Kaya

Aslında bizim kabahatimiz herkese insan gözüyle bakmaktır. Ben 10 yılı aşkındır köşe yazıyorum. 7 bölgenin medyasında yazılarım yayınlanıyor, bir yıl Milat gazetesinde bir yıldan fazla İnternethaber.com sitesinde yazılarım yayınlandı.Hak ve adalet adına doğru bildiğim neyse onu dile getiriyorum. Bir kendini bilmez ikide bir benim köşe yazarlığımla alay ediyor. Hem de köşe yazdığım güncel gazetesinde. Kendini bilmez diyorum çünkü onun ne öyle bir görevi var ne kapasitesi var.

Geçende Diyarbakır’dan HDP den vekil seçilen 22 yaşındaki bir bayan vekille ilgili küçük bir eleştiri içeren “çocuk aklıyla vekil olmak” başlıklı bir yazı yazdım, bir çoğunuz da okumuşsunuz. Aslında genel bir yazıydı, ama içinde bu vekilin bana göre yeri olmadığı halde kullandığı bir ifadenin eleştirisi vardı, ben bir köşe yazarı olarak kamuoyuna karşı görevimi yapıp eleştirmiştim. Ben eleştiren kimse ta İstanbul’da aynı yaşta seçilen vekili göstererek onu niye eleştirmiyorsun diye soru soruyor. Halbuki ben bu kızın vekil seçilmesini değil kullandığı sözü eleştirmiştim.

Durumdan vazife çıkaran haber müdürümüz M.K. bu yazıyı bahane ederek bana yaptığı hakaret karşısında dona kaldım.

Ar damarı çatlamış, yalaka, dalkavuk…vs. eğer bende bu özellikler varsa Allah beni kahretsin, yoksa onu kahretsin, perişan eylesin diyorum insan bu kadar haddini aşmaz arkadaş!

Dünyada en zor şey denginiz olmayan biri ile karşı karşıya kalmanızdır galiba.

Düşünün siz olun bir yaştasınız ve 3-5 yaşındaki bir çocuk size küfrediyor, ne yapabilirsiniz?

Devlete karşı terör Diyarbakır sokaklarına çoluk çocuğu sürdüğü zaman devlet o devasa yapısıyla ne duruma düşmüştü hatırlayın,

Düşünün siz bir aşiret reisisiniz ve köyünüzün çobanı karşınıza çıkmış ileri geri konuşuyor, kem söz kullanıyor ne yapabilirsiniz? İşte ben de bu duruma düştüm galiba.

Gerçekten dünyada bundan daha zor şey yokmuş,

Ne yalakalık bende var, ne dalkavukluk var, ne de edep sınırını aşan biriyim.

Peki söz sizin bu iftira ve tehdit içerikli yazıya ne diyebilirsiniz, bir açıdan dahi emsalim olsaydı, belki tazminat davasını açardım o da yok, yani hangi tarafından tutsanız elinizde kalıyor.

Üstelik ben kıza hakaret de etmemişim, sadece vekil olmanın bir ağırlığı var, git mecliste konuş, bu ifadelerin sokakta karşılığı yok demişim. M.K. nin anlattığına göre bu kız Bismil ilçesindenmiş yakın zamanda Bismil eski kaymakamı Bismilli bir kızcağıza saygısızlık yapınca ona karşı ilk köşe yazan yine bendim Bismilliler bunu iyi bilir, doğruya doğru yanlışa yanlış demek vazifemizdir.

Güneydoğu güncel gazetenin imtiyaz sahibi Mehmet Zeki Özer’in bu konuda daha hassas davranarak bu kimseyi uyarması lazım. Bu kimse üstüne vazife olmayan işlerle uğraşıyor, pervasızca iftira ve tehdit savuruyor. Tabi bu cesareti benim efendiliğime borçlu olduğunu da söyleyeyim.

Geçende de benzer bir saygısızlık yapmıştı, bayram hatırına es geçtim. Ama bu yazı ona yapılan bir iyilik galiba çünkü böyle yaparsa bir gün bir duvara toslar ona yazık olur bence.

Kardeşlerin siz siz olun başkasına iftira etmeyin, hakaret etmeyin. Vebali çok ağırdır.