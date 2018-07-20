Çankaya Belediyesi Evlendirme Müdürlüğü’ne yapılan nikah başvuruları “İki bayram arası nikah kıyılmaz” anlayışının artık pek geçerli olmadığını bu yıl da gösteriyor.

Geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban Bayramı arasında 2 binin üzerinde çift nikah için Çankaya Belediyesi’ne başvururken bu yıl, 15 Haziran’da başlayan Ramazan Bayramı ile 21 Ağustos’ta başlayacak Kurban Bayramı arasında evlenmek üzere başvuranların sayısı şimdiden bin 500’ü buldu.

Söz konusu rakamın, törenli nikah, oda nikahı ve belediye dışında kıyılacak nikahlarla birlikte 2 bini aşması bekleniyor.

İHTİYACI OLANA GELİNLİK

Öte yandan, Çankaya Belediyesinin ihtiyaç duyanlara gelinlik sağlama uygulaması da devam ediyor. Çiftler, Vedat Dalokay Nikah Salonu’na gelerek, bağışta bulunulmuş gelinliklerden dilediklerini seçebileceği gibi bağışta da bulunabiliyor.