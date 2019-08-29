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İklim aktivisti Greta Thunberg'ten Trump'a "bilime kulak ver" çağrısı
Dünya
29.08.2019, 08:48
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İklim aktivisti Greta Thunberg'ten Trump'a "bilime kulak ver" çağrısı
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#altın rezervi
#ankara
#fahri doktora unvanı
#Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım
#Belediye Meclis üyeleri
#arıza dizisi ne zaman başlıyor
#Atıkların Geri Dönüşüm Seferberliği
#TÜSAD KOAH Çalışma Grubu
#Türk azınlıklara ait vakıf arazilerini satması
#istanbul
#Şuayip Tiryakioğlu
#borsa istanbul
#SIFIR GÜVEN YAKLAŞIMI
#Alzheimera ve felce çare bulduk
#etimesgut
#Can Sucak Candan Bişeyler Vakfı
#Somali Cumhurbaşkanı Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo
#Ankaranın Çankaya ilçesi
#Bakan Selçuk: 3ü kanser 92 ilacı geri ödeme listesine aldık
#Fazıl Çağrı Kuş
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