İklim aktivisti Greta Thunberg'ten Trump'a "bilime kulak ver" çağrısı

Dünya 29.08.2019, 08:48
İklim aktivisti Greta Thunberg'ten Trump'a "bilime kulak ver" çağrısı
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İklim aktivisti Greta Thunberg'ten Trump'a "bilime kulak ver" çağrısı

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