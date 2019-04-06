İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB)’in, her yıl kimya sektöründeki üye firmalarını ihracattaki başarılarından dolayı onurlandırmak ve teşvik etmek amacıyla düzenlediği geleneksel

“İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”nindördüncüsü İstanbul’da gerçekleştirildi. 2018 İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nde 28 kategoride ilk 3’e giren toplam 84 firma ödüllendirildi.

Geçtiğimiz yıl 168,1 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunun kırılmasında büyük pay sahibi olan kimya sektörü, 2018 yılında 17,4 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi.

İKMİB, Türkiye’nin ihracata dayalı sihrime taktiğinin ehemmiyetli oyuncularından biri olan kimya sektöründe,2018 senesinde en fazla ihracat hakikatleştiren sektör temsilcilerini mükâfatlandırdı. Bu sene dördüncüsü tertip edilen 2018 İKMİB İhracatın Yıldızları Mükâfat Merasimi’nde,kimyanın alt sektör ve mahsul gruplarında toplam 28 kategoride 84 mükâfat sahibini buldu.

İKMİB İdare Heyeti Başkanı Adaletli Pelister’in konut sahipliğinde Raffles İstanbul Zorlu Center’da tertip edilen mükâfat merasimine; Türkiye İhracatçılar Meclisi TİM Başkanı İsmail Gülle, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri İMMİB Genel Sekreteri S. Armağan Vurdu, STK ve Dernek Başkanları, İKMİB İdare Heyeti Azaları ve sektör şirketlerinin temsilcileri katıldı.

Kimya sanayi, Türkiye'nin lokomotif sanayi alanlarına ehemmiyetli girdiler sağlayan 16 alt sektörü ile öne çıkıyor.Plastikten kozmetiğe, ilaçtan kauçuğa, medikalden boyaya kadar kimyanın değişik alt sektörlerindeki takribî 7 bin ihracatçı işletmeyi temsil eden İKMİB, zaferli şirketleri mükâfatlandırdı. 2019 seneyi Mart ayında geçen sene Mart ayına göre yüzde 17,4 çoğalışla 1 milyar 830 milyon dolar ihracat asıllaştıran kimya sektörü, şimdiye kadar aylık bazdaki en fazla ihracata erişti. Kimya sanayi bu senenin üç aylık yarıyılında ise geçen seneye mukayeseyle ihracatını yüzde 19,6 artırarak takribî 5 milyar dolar ihracata erişti.

“TİM’in kapısı tüm ihracatçılara açık”

İhracatta tarihi rekorların kırıldığı 2018’i geride vazgeçerek 2019’a yeni rekorlarla adım atmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Türkiye İhracatçılar Meclisi TİM Başkanı İsmail Gülle, “’Bu sene, İKMİB İhracatın Yıldızları Mükâfatları’nde her zamankinden daha coşkuluyuz. 2018 senesinde ekonomimizin kimyasını bozmaya çalıştılar. Ancak bu ülkenin kalkınmasına, yapımına ve istihdamına katkı sunan, en ehemmiyetlisi de tehlike alan ihracatçılarımızın dik duruşuyla yeni rekorlara imzalaydık. Ne mutlu ki, Mart ayında da 16,3 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin azami aylık ihracatını asıllaştırdık. Senenin ilk çeyreğinde ihracatımız 2018’e göre yüzde 3,34 çoğalarak, 44,5 milyar dolara erişti. Kimyasal maddeler sektörümüz de buna çok ciddi bir katkı sağladı. Kimyada şimdiden takribî 5 milyarlık ihracata erişerek geleceğe umut aşıladık.

Bu başarıdan ötürü kimya sektöründe 2019 yılı için konulan 20 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Önümüzdeki 4,5 yıllık seçimsiz dönem süresince ekonomide ve ticarette yapılacak yeni reformlarda da Türk ihracatçısının vizyonuna, ortak aklına ve projelerine ihtiyacımız var.

İhracatçılarımızın desteğiyle Türkiye’nin geleceği için daha iyisini yapmak adına çalışmaya devam edeceğiz. Bugün burada ödül alan, ihracatın kahramanı olan tüm şirketlerimizi yürekten kutluyorum.” dedi.

“Ülkemiz için büyük bir katma değer sağlıyoruz”

Törende açılış konuşmasını gerçekleştirenİstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister,2018 yılında kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründe Türkiye’yi dünya arenasına taşıyan ve küresel başarılarıyla herkesi gururlandıran firmalara teşekkür etti.Kimya ailesi olarak, 16 alt sektörüyle birlikte Türkiye’nin ihracatına ve ekonomisine önemli ölçüde katkı sunduklarını vurgulayan Pelister, “Aslında otomotivden mobilyaya, tekstilden gıdaya kadar hammaddelerimizle pek çok alana dokunarak ülkemiz için büyük bir katma değer sağlıyoruz.

Geçtiğimiz yıl ekonomi yönetimimizin kararlılığı ve bizlerin bu güzel ülkeye olan sonsuz inancı sayesinde toplam 168,1 milyar dolarlık ihracatla, Türkiye Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. Ve en önemlisi, bu başarıyı adeta tek bir vücut gibi hareket ederek yine hep birlikte başardık. Kimya sektörü olarak bu tarihi başarıda büyük bir pay sahibi olduk. Kimya sanayi, 2018 yılını yüzde 8,23’lük artışla 17,4 milyar dolar ihracatla üçüncü sırada tamamladı” değerlendirmesini yaptı.

“Daha çok üretip, daha çok marka yapıp, daha çok satacağız”

Kimya sektörü olarak, ihracattaki kalıcı ikincilik hedefine emin adımlarla yürüdüklerini ifade eden Pelister, 2018 yılında 4 kez aylık bazda ikinciliğe ulaştıklarını ve bu yılın ilk çeyreğinde üst üste 3’üncü kez en çok ihracat yapan ikinci sektör olduklarını dile getirdi. Kimya sektörünün 2019 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan 3 aylık ihracatının, geçtiğimiz yıla oranla yüzde 19,6’lık artışla 5 milyar dolara ulaştığını kaydeden Pelister, “Ayrıca 2019 yılı Mart ayı kimya ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,4 artışla 1 milyar 830 milyon dolar olarak gerçekleşirken, bu rakam bugüne kadar aylık bazda yaptığımız en yüksek ihracat anlamına geliyor.Kimya sektörü olarak, Cumhurbaşkanımızın gösterdiği 200 milyar dolarlık ihracat hedefimizin tutturulması için üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Bu doğrultuda sektör ihracatımızı yüzde 15 artırarak 20 milyar dolar seviyesine ulaştırmak için daha çok çalışacağız. Bu hedefi yakalamak için sizlerle birlikte bütün dünyayı arşın arşın dolaşacağız. Ve daha çok üretip, daha çok marka yapıp, daha çok satacağız” dedi.

“4,5 yıllık seçimsiz ve istikrarlı süreci bir fırsat dönemi olarak değerlendireceğiz”

ABD- Çin ticaret savaşları başta olmak üzere Avrupa Birliği’nin finansal durgunluğu, Brexit, İran ambargosu, Suriye meselesi, Suudi Arabistan’daki sıkıntılar, Rusya- ABD ilişkileri gibi küresel gelişmelerin ihracatçıları endişelendirdiğini söyleyen Pelister, b u endişeyi minimize etmek için de yeni pazarlara ulaşmanın elzem olduğunu dile getirdi. Türkiye’nin önünde 4,5 yıllık seçimsiz ve istikrarlı bir dönem olduğunu hatırlatan Pelister, “İnanıyorum ki bu 4,5 yıllık süreçte tamamen işimize odaklanacak ve bu zamanı yeni icraatlarla, yeni atılımların öne çıkacağı bir fırsat dönemi olarak değerlendireceğiz” dedi. İKMİB’in 2018 yılı boyunca hem yurtiçi hem yurtdışı faaliyetleri hakkında bilgi veren Pelister şunları söyledi: “2019 yılında da sektör ihracatımızın artmasına katkı sağlayacak faaliyetleri desteklemeye devam edeceğiz.İhracatımızın artması ve 2023 hedeflerine ulaşmamız için özellikle KOBİ’lerimizi daha fazla ihracata yöneltmemiz gerekiyor. Bu kapsamda 2019 yılında e-ticaret ağının genişletilmesi, ihracatçının finansmana ulaşımının kolaylaştırılması, kimya sektöründe yerlileştirme, Türkiye Tanıtım Grubu fonlarının kimya sektörü ve alt kırılımlarında daha adil paylaşımı ve verimli kullanılması ile Türk Ticaret Merkezleri ağının genişletilmesi hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere yoğunlaşacağız.”

Çin Uluslararası İthalat Fuarı hakkında bilgi veren Pelister, fuarı ihracatçılar için büyük bir fırsat olarak gördüklerini ve en yakın zamanda TicaretBakanlığının da destekleriyle Guangzhou ve Şanghay’da olmak üzere Çin’de iki TürkTicaret Merkezi açmayı hedeflediklerini söyledi. 2018 yılı ihracatları bakımından toplam 28 kategoride ilk 3’e giren kimya ihracatçısı firmaları ödüllendirdiklerini ifade eden Pelister, “Başarı timsali firmalarımız nezdinde, bu güzel ülkemingelişmesinde, büyümesinde katkıda bulunanlara huzurlarınızda şükranlarımı arz ediyor, ödül almaya hak kazanan firmalarımızı yürekten kutluyorum” şeklinde konuştu.

2018 İKMİB İHRACATIN YILDIZLARI

ÖDÜL ALAN FİRMALAR

ANORGANİK KİMYASALLAR

1. ETİ MADEN İŞLETMELERİ

2. CİNER İÇ VE DIŞ TİCARET

3. EGESİL KİMYA

BOYA,VERNİK,MÜREKKEPLER

1. AK-PA TEKSTİL

2. AKKİM YAPI KİMYASALLARI

3. SUN CHEMICAL MATBAA MÜREKKEPLERİ

İLAÇ

1. NOBEL İLAÇ

2. SANDOZ İLAÇ

3. WORLD MEDICINE İLAÇ

MEDİKAL

1. VSY BİYOTEKNOLOJİ

2. TURKUAZ MEDİKAL KOZMETİK

3. ÖZEL PRODENTAL DİŞ LABORATUARI

KİMYASAL GÜBRELER

1. TOROS TARIM

2. GEMLİK GÜBRE

3. BAGFAS BANDIRMA GÜBRE

HAŞERE ÖLDÜRÜCÜLER VE KOVUCULAR

1. BAYER TÜRK KİMYA

2. KOZMO KİMYA

3. HEKTAS TİCARET

KAUÇUK VE ÜRÜNLERİ

POLİMER KAUÇUK SANAYİ TEKLAS KAUÇUK TRELLEBORG İSTANBUL ENDÜSTRİYEL HORTUMLAR

MİNERAL YAKITLAR

AYGAZ MT PETROLCÜLÜK VE ENERJİ ÖZERSOYLAR DIŞ TİCARET

MADENİ YAĞLAR

1. SHELL&TURCAS PETROL

2. BP PETROLLERİ

3. PETROL OFİSİ A.Ş.

MUHTELİF KİMYASALLAR

1. EGE KİMYA

2. REMIK KİMYA

3. NEDEX KİMYA

ORGANİK KİMYASALLAR

1. MKS MARMARA ENTEGRE KİMYA

2. AKPA ORGANIK PEROKSIT KİMYA

3. BASF TÜRK KİMYA

TEK KULLANIMLIK PLASTİK EV VE MUTFAK ÜRÜNLERİ

1. YILDIZ PLASTİK VE AMBALAJ

2. SEM GLOBAL DIŞ TİCARET

3. DEMKA PLASTİK ZÜCCACİYE

PLASTİKTEN MAMUL EV VE MUTFAK EŞYALARI

1. DEMKA PLASTİK ZÜCCACİYE

2. VİOLET HOUSE PLASTİK

3. AKTAS PLASTİK

İNŞAAT PLASTİKLERİ

1. FIRAT PLASTİK KAUÇUK

2. EGE PROFİL

3. SUBOR BORU

PLASTİK AMBALAJ

1. KOROZO DIŞ TİCARET

2. ROMA PLASTİK

3. POLİNAS PLASTİK

PLASTİK HAMMADDELER

1. ORGANİK KİMYA

2. RAVAGO PETROKİMYA

3. DOW TÜRKİYE KİMYA

PLASTİKTEN DİĞER EŞYA

IŞILPLAST PLASTİK DERYA KIRTASİYE MALZEMELERİ TAM PLASTİK VE KALIP SANAYİ

TEKSTİL KİMYASALLARI

1. PULCRA KİMYA

2. RUDOLF DURANER KİMYEVİ MADDELER

3. SETAŞ KİMYA

ISLAK TEMİZLEME MENDİLLERİ

SAPRO TEMİZLİK ÜRÜNLERİ ARSAN KİMYA FULYA KOZMETİK

KOKU KİMYASALLARI

1. SELUZ KİMYA KOZMETİK

2. ERDOĞMUŞ PARFÜM SANAYİ

3. GÜLÇİÇEK KİMYA VE UÇAN YAĞLAR

LEZZET KİMYASALLARI

IFF AROMA ESANS AROMSA BESİN AROMA ÇAĞDAŞ KİMYA

ODA KOKULARI

1. COSTER AEROSOL VALF

2. APS AMBALAJ KOZMETİK

3. DİAMO KOZMETİK

RENKLİ KOZMETİKLER

1. ERKUL KOZMETİK

2. KOSAN KOZMETİK

3. TAN-ALİZE KOZMETİK VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

SABUN

1. COLGATE PALMOLİVE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

2. EVYAP INTERNATIONAL

3. DALAN KİMYA

KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ

EVYAP INTERNATIONAL ERTE KOZMETİK COSTER AEROSOL VALF

YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER

1. AKKİM YAPI KİMYASALLARI

2. KİMYAPSAN KİMYA

3. TÜRK HENKEL KİMYA

DETERJAN-YIKAMA

1. PROCTER AND GAMBLE TÜKETİM MALLARI

2. ABC DETERJAN

3. HAYAT KİMYA

AYAKKABI VE MOBİLYA BOYALARI

1. BAŞARLAR HIRDAVAT PAZARLAMA

2. ESPA PLASTIK

3. EVO DIŞ TİCARET