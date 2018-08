İKTİDAR VE MUHALEFET

Ergün Aydoğan

Türk tipi, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kabul edildi. Meclis 600 kişiye çıkarıldı ama sanki Meclis fonksiyonsuz hale gelmiş; bakanlar Meclis dışından, bakanların Meclis’e gelme zorunluluğu yok, Meclis ile bakanların bağı koparılmış ve Meclis şu anda tatilde. Başbakan yok, yürütme tek kişi cumhurbaşkanının elinde, her gün kararname çıkarıyor ama milletvekili; bütün yetkileri elinde toplayan cumhurbaşkanına soru bile soramıyor.

Stratejik ortak dediğimiz ABD ile papaz (Bronson) yüzünden papaz olduk. Ekonomi çok büyük bir daralma, kriz içinde. Yıl içinde ödenmesi gereken 240 milyar dolar borç var. Erdoğan yeni bakanları atadı ama her an görevden alınabilecekleri vurgusu yapmayı da ihmal etmedi. Yani tek patron olduğunu her vesile ile vurguluyor.

AKP parti olarak ay içinde kongreye gidiyor. Zannedildiği gibi AKP’de her şey süt liman değil. TBMM ve kabinede yapılan büyük değişiklerin benzeri parti yönetiminde yapılacağı söyleniyor. Herkes bir bekleyiş içinde, herkes patron Erdoğan’ın gözünü göremediği için işaretine bakıyor. Erdoğan’ın ulaşılmaz, erişilmez olduğunu arkadaşlarımız anlatıyor! Öyle ki, Erdoğan’a bakanların bile ulaşamadığı, özel kalem duvarını aşamadığı bir vakıa... Erdoğan’a yaklaşanların da korktuğu ve çekindiğinden söylenmesi gerekenleri söyleyemediği, zaman zaman hataların yapıldığı vurgusu yapılırken ciddi bir muhalefet olsa da bizde kendimizi düzeltsek, bizim yapamadığımız uyarı ve ikazları/zorlamaları muhalefet yapsa beklentisindeler.

Öyle ki artık bakanlar, damat Berat Albayrak ve içişleri bakanı Süleyman Soylu birbirine ‘omuz’ atar hale gelmiş. Bakmayın siz bir gün sonra 100 günlük eylem plan açıklaması gününde yapay ‘omuz’ selamlaşması görüntüsüne. Bakanlar anıtkabirde resmen birbirine omuz atarken damat Berat Albayrak sanki hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken, Süleyman Soylu istese hafif sola kaçabilecekken kaçmayıp omuzu attıktan sonra kameralara hınzırca gülücük atıyor. Yani bilinen çekişme/kavga görüntülere yansıyor. Ya kamuoyuna yansımayan saray kavgaları…

Yerel seçimlere çok az bir süre kala Peki; MUHALEFET NE DURUMDA?

İÇLER ACISI…

Seçimlerin en çok konuşulan, gündem belirleyen Sadet partisi, seçimlerden sonra kayıptı! O da kurultay kararı aldı, ay içinde kurultay yapacak.

HDP, genel başkanı tutuklu, kendi gündeminde/derdinde.

MHP, keyfi yerinde! Barajı geçemeyecek denilirken, beklenen sayının üzerinde sayı ile Meclis’e girmiş. Kendisini iktidarın ekürisi olarak gören bir anlayışla, bana sorulmadan bir şey yapılamaz moduyla yoluna devam ediyor.

İYİ parti, çalkantılı bir süreç yaşıyor. Ay içinde olağanüstü kurultay kararı almış, genel başkan Meral Akşener’in aday olup olmayacağı tartışmaları son bulmuş gibi. Kurucular arasında ola isimlerin istifaları sürüyor.

Yani hiçbirinin yerel seçimlere iddialı hazırlanacak halleri yok!

Yeni sistemde anamuhalefetin olmadığı, Meclis’in ikinci büyük partisi CHP’mi, o da kurultay kavgasında. Kurultay olsun mu, olmasın mı arayışında…

Seçimden hemen sonra başlanan kurultay ve imza süreci netleşti. Kurultay toplamaya yetecek sayıda imzanın olmadığı 569 olduğu ilan edilerek; Kurultay yok kararı verildi.

Kurultay olsa da, olmasa da, Kemal Kılıçdaroğlu devam etse Muharrem İnce veya başka biri gelse de bu süreçte CHP büyük bir yara aldı. Genel merkez ve imzacılar yaralayıcı ifadelerden kaçınmıyor. Birbirine laf yetiştirme yarışındalar, olan CHP’ye oluyor. CHP’ye bugüne kadar oy veren seçmen bundan sonra oy verip vermemeyi ciddi ciddi sorguluyor. Sosyal medyada 1240 imzanın, günlerce süren sayım süreci alay konusu haline gelmiş.

CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce kendisi ile ilgili haberlerin kaynağı olarak gösterdiği genel merkeze ‘sizinle ilgili bildiklerimi açıklasam, sokağa çıkamazsınız’ diye açıklama yapmaktan imtina etmiyor.

AKP, kendi içinde sayısız sorunlar yaşıyor. AKP’de siyaset yapanlar her an dışarıda kalacakları hesabıyla kendilerine göre; gelecek hazırlığı içinde, şimdiden gelecek (iş kurma) yatırımları yapıyor. AKP içinde yaşanan önemli sorunlar dışarı pek sızmazken, sorunlar farklı boyutlarda yaşanmaya devam ediyor.

Muhalefet özellikle CHP ise, seçimlerde aldığı başarısız sonuçları değerlendirmek, yeni gelecek planlamaları yapmak yerine; sen ben tartışmaları ile geleceği tüketiyor, seçmende seçenek olma umudunu kaybediyor.

İmzacılar, genel merkezin çekilen imzalarla kurultay toplama yeter sayısının altına düşüldüğü kararına inanmıyor. Tartışma devam ediyor, her türlü seçeneğin masada olduğu söyleniyor; muhtemeldir ki ‘yargı’ süreci başlayacak, tartışma mahkemeleşme sürecinde sürecek. Aynı parti içinde yöneten ve yönetmek isteyen birbirinin aldığı kararlara şüpheyle bakıyor vatandaşa da ‘hadi’ bize güvenin diyor…