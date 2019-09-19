İlber Ortaylı: "Türkiye Rumeli'siz düşünülemez"

"Türkiye Rumeli'siz düşünülemez" EDİRNE (AA) - Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Rumeli'den gelen göçmenlerle Türkiye'deki sınai-iktisadi yapı her zaman değişmiştir. İnsanların haklarının gasp edilmesinin dışında, bir bakımdan göç denen olaya müteşekkiriz." dedi.
Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "7. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu"na konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Ortaylı, Osmanlı'nın son döneminde yaşadığı toprak kayıplarından sonra Kırım'dan ve Balkanlar'dan Anadolu'ya yaşanan göç hareketlerinin, Türkiye'deki sanayi, tarım ve iktisadi gelişmelere katkı sağladığını söyledi.