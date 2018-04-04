İLİŞKİ Mİ İLİŞİK Mİ?

Tolga Ziyagil / Editör

Yeryüzünde hiçbir canlı yalnız kalmaya pek dayanamaz. Özellikle de insanoğlu. Zaten “Yalnızlık Allah’a özgüdür.” tümcesi de bize bunu sürekli anımsatır. Bir eş, bir yoldaş, ev arkadaşı, okul, iş, mahalle arkadaşı gibi ilişkilerle bir’den fazla olma gereksinimi hissederiz. İki güçlüdür. Ancak bir de sağlamdır. Kolay kolay sarsılmaz. Yine de ikinin getirdikleri de küçümsenemez. Evcil hayvanlarımız bile yılın belli sürelerinde özellikle bir eş bulma çabasına girerler. Ancak bizlerde durumun biraz daha başka işlemesi gerekiyor. Yani eğer bir erkekseniz, arama nedeniniz üstünüzü başınızı yıkayan, önünüze yemek koyan, evi temizleyen, çocuğa bakan bg. olmaması gerekiyor. Çünkü bu, bir eşten çok bir iş robotu oluyor. Eğer kadınsanız, arama nedeniniz parası bol, sizi koruyan ama özgür bırakan, istediklerinizi alan, sağlayan, ancak size karışmayan bg. özellikleri birinci koşul yapmamanız gerekiyor. Çünkü bu kez de bir ilişkiden değil, size ilişikten söz etmiş oluruz. Her iki durumda da bir ilişik olma durumu söz konusu.

Öncelikle şunu bilmemizde yarar var. Her insan kendine özgü bir kişiliğe bürünerek büyüyor ve bir süre sonra değişmezleri artarak, büyük kısmı sabitleniyor. Her iki cins için de geçerli. Bu durumda da, herkesin kendi beğenileri, uğraşları, önem sıralamaları, yaşama bakış açıları, yemek yeme, su içme, giyinme bg. birçok özelliği oluşuyor. Kendi ne ait yaşam alanları oluşuyor. Bunun içerisinde kendine, ailesine, arkadaşlarına, etrafa ya da evrene karşı oluşturduğu sınırlar, ördüğü duvarlar da yer alıyor. Şimdi tüm bunları göz önüne alarak, hepsinden bir ilişki için, türü ne olursa olsun, vazgeçebilmeniz olası mı? Yeri geliyor kendi ailenizin bile size karışmasından mutsuzluk, kızgınlık, öfke, tiksinti duyarken, hiç tanımadığınız birinin gelip tüm yaşam alanınızı kendisine vermenizi istediğini düşleyebiliyor musunuz? Evet çok seviyorsunuz, gözünüz hiçbir şey görmez oldu, yakıp yıkacak kadar bağlandınız. Peki ne süreve kadar? Bu su mutlaka durulacaktır ve yine kendiniz olmayı özleyeceksiniz. Kendi yaşam tarzınızı da yaşamak isteyecek, ilişkiye bunu yedirmeye çalışacaksınız. Ancak o kadar çok ödün vermiş ya da istemişsinizdir ki, karşı taraf sizin değiştiğinizi söyleyecek, büyük tartışmalar çıkacak ve en başa geri döneceksiniz. Yani yalnızlığınıza. Hani kimseye ilişik değilken olduğunuz döneme. Peki gerek var mıydı çember bir ilişki yaşamaya? Yoktu bence.

Yapılan yanlışlardan en büyüğü daha ilk tanışma kısmında gerçekleşiyor. Sınırlı buluşma, görüşme sürelerinde kişi, karşı tarafa kendini hep en iyisi şeklinde ortaya koyuyor. Ancak yanından ayrıldıktan sonra yine kendi özüne dönüyor ve kimse göremediği için sorun çıkartan biri de olmuyordu. Ta ki evlenene, ev arkadaşı olana, iş yerinde bir arada çalışmaya başlayana kadar. Cicim ayları da geçince, biçim ayları geliyor ve karşılıklı yontma devri başlıyor. Kimisi daha uzun süre dayanabilirken kimisi de hiç uzatmadan bırakıp gidiyor. Arkaya bile bakmadan bazen.

Şimdi açık sözlü ve dürüst olalım. Önce kendimize sonra da karşımızdakine karşı. Kendiniz olarak nasıl mutluysanız, karşı tarafa da o yüzünüzü, yönünüzü göstermelisiniz. Eğer ki o durumda bile sizi seviyorsa, doğru kişiyi bulmuşsunuz demektir. Doğal olarak, bir araya gelme kararı alanlar karşılıklı olarak bir şeylerden ödün vereceklerdir. Aile, arkadaş, özel uğraşlar bg. derken bir kısmından azaltıp, birbirinize vermeye başlayacaksınız. Ancak bu ödün verme, yontma kısmı kişiliğinizden ne kadar çok olursa, kişisel nefes alma alanınızdan ne kadar nefes çalarsa acısı da, etki tepkisi de o kadar çok olur. Er ya da geç yüzleşmek zorunda kalacaksınız. İnsan yaşamı boyunca karşılaşacağı zorlukları bilemediği için, o durumlarda nasıl bir davranış sergileyeceklerini de bilemeyebilirler. Bunu ancak o anda görebilir. Ama olmamış bir şeyi de zaten olasılıklar üzerinden değerlendirip, yaşanacak güzel anıları da kaldırıp çöpe atmamalı kimse. Benim kastettiğim sizin, kendinizi rahat hissettiğiniz davranışları, eş seçimi yaparkende değiştirmemeniz. Beklentilerinizi, arzularınızı, sevdiğiniz, sevmediğiniz yanlarınızı olduğu gibi karşıya söylemeli ve göstermelisiniz. Şaşırtı yaparak daha sonrasına saklamamalısınız. Tüm ilişkilerde geçerlidir bu. Yapay bir arkadaşlığı da kimse istemez, çıkarcı bir komşuyu da, arkadan başka davranan iş arkadaşı da. Neyseniz o olun ve sizi öyle sevecek kişilerle birlikte olmaya özen gösterin. Kaliteli bir yalnızlık, yanlış bir yürekte olmaktan iyidir. Ortak yönleriniz olduğu gibi, ayrı yönleriniz de olacaktır. Birbirinize özel yaşam süreleri bırakmanız bir ilişkide çok önemlidir. Sürekli 7 24 yanyana olup, birbirinize değişik ne anlatabilir, ne paylaşabilirsiniz? Nefes almak tek kişilik bir eylemdir. İşte bu kişisel süreler de bir ilişki için nefes gibidir. Almazsanız, boğulursunuz, çırpınırken yanınızdakileri de boğarsınız. Bu süreyi size vermek istemeyenleri yeniden değerlendirin derim. İlişki mi istiyorlar yoksa ilişik olmayı mı? Ya da sizi kendine mi iliştirmek istiyorlar? Bir düşünün derim bence.

Konu çok derin ve uzun aslında. Ama özü anlaşıldı sanıyorum. Nefes aldığınız anlarınız bol olsun.