Dr. Levent Bilgi

Keşke diyor eşinden dayak yiyen bayan, ilk şiddete maruz kaldığımda hayatımdan çıkarabilseydim o insanı.

İlkler önemlidir. Ve bize sonrası ile ilgili ipuçları verirler.

Her yola ilk adımla çıkılır.

Pişmanlıklar ilk ve hatta bazen tek bir söz ile büyür.

Alışkanlıklarımız hep o ilk sefer, bir defalığına ile başlar. Sonra onların müptelası oluveririz.

İnsan alışkanlıklarının esiridir.

Hayat bize her zaman ondan zevk alalım diye verilmemiştir.

Öğrenmek, ders almak, sınandıklarımızdan rehberlikler edinmek varlığın anlamını yakalamaktır.

Yaşlanmak, yıllarımızın ilerlemesi bizi bilgelendirecekmiş gibi kandırır.

Oysa bilgelik düşüncelerimizin, muhakemelerimizin, duygularımızın bir sonucudur.

Salt okumanın bile değil.

Her şey o ilk adımla başlar…

Bebeğin o ilk ağlaması. Çocuğun ilk adımı. Alışkanlıkların ilk tuzağı.

Bizler düşüncelerimizin sonuçlarından başka bir şey değiliz.

Düşüncelerimiz hayatlarımızı ya zedeler veya güzelleştirir.

Sabah uyandığımızda ilk düşüncelerimiz, ilk faaliyetlerimiz günümüzü belirler.

Her günün ilk duası, ilk sabahı yaratana selamımız hayatlarımızı neşe ile doldurur.

Başıboş olmadığımızı, tesadüfen yaşamadığımızı hatırlatır bizlere.

İlklerimize dikkat edelim.

Çünkü an gelip iliklerimize kadar işlediğini göreceğiz.

Hayat hiç bitmeyen bir merak, büyüme ve gelişmedir.

En büyük değişimler o ilk adım ile başlar.