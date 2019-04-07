İngiliz Devden Tasarım Harikası 'DBS GT ZAGATO'

Aston Martin ve tasarım devi Zagato, 60 senelik işbirlikleri gururuna 2 yeni efsane model üretme kararı aldı. DBS Superleggera'yı esas alan iki model 'DBS GT Zagato' ve 'DB4 GT Zagato' olarak kamuoyuna lanse edildi. 6 milyon Sterlin maliyet biçilen bu iki efsane modelden, dünyada sadece 19 adet üretilecek.

İngiliz lüks spor araba üreticisi Aston Martin, efsane modeli DBS Superleggera'yı, dünya tasarım devi Zagato ile yine açıkladı. Aston Martin ve Zagato'nun 60 yıldır sürekli süren işbirliği ve Zagato'nun kuruluşunun 100'üncü senesinde ortaya çıkan DBS GT Zagato ve DB4 GT Zagato, 'DBZ Centenary Collection' projesi altında dünya kamuoyuna lanse edildi. 2020 senesinin dördüncü çeyreğinde banttan inmesi tasarlanan 2 tasarım şahanesi modele, sadece 19 şahıs sahip olabilecek. Aston Martin mühendisleri ve Zagato tasarımcıları tarafından itinayla üzerinde çalışılan bu iki model, dünya araba tarihine isimlerini altın harflerle yazdıracak.

5.2 LİTRE V12 MOTOR

DBS Superleggera’yı temel alan otomobil, alışık olmadığımız tasarım diline sahip. Izgara tasarımı, ön farlar ve jantlar 1960’ların klasik modeli DB4 GT Zagato’yu andırsa da, uzun motor kaputu otomobile kaslı ve hırçın bir görünüm kazandırıyor. Otomobilin geniş kaputunun altında DBS Superleggara’nın 715 beygir güç ve 900 Nm tork üreten çift turbolu 5.2 litrelik V12 motorunun olması bekleniyor. Aston Martin, DB4 GT Zagato Continuation’un teslimatlarını 2019’un dördüncü çeyreğinde başlatacak. DBS GT Zagato ise 2020’nin dördüncü çeyreğinden itibaren teslim edilecek. Öte yandan Aston Martin Lagonda tarafından yapılan açıklamada, bu iki efsane modele 6 milyon Sterlin fiyat belirlendiği açıklaması yapıldı.

DÜNYANIN EN GÜZEL OTOMOBİL TASARIMI

Aston Martin Lagonda Genel Müdür Yardımcısı Marek Reichman DBZ Zagato Koleksiyonu hakkında 'Dünyanın en güzel otomobil tasarımı' yorumunu yaparak şöyle devam ediyor "Bizim için zorlu bir mücadele ve tabii ki büyük bir motivasyondu. Aston Martin ve Zagato’daki her iki tasarım ekibi birlikte çalıştı. Zaten muhteşem DBS Superleggera’yı almak ve Aston Martin kimliğini koruyan bir şeyi biçimlendirmek, ancak böyle bir işbirliğinin sonucu olabilirdi. Sansasyonel görünümlü ve son derece nadir, zamansız bir simgenin günümüzde yeniden doğuşu."